Эпоха 6G теперь намного ближе: ученые создали прорывной чип, который всех поразил

Исследователи из Городского университета Гонконга (CityUHK) разработали первый в мире интегрированный фотонный радарный чип миллиметрового диапазона, достигнув беспрецедентной точности в чрезвычайно компактном корпусе.

Новый чип является значительным шагом вперед в развитии сетей интегрированного зондирования и связи (ISAC), прокладывая путь для более сложных и мощных технологий 6G. Об этом пишет Tech Xplore.

Как отмечают в издании, миллиметрово-волновые радары могут сыграть ключевую роль в будущих сетях 6G, обеспечивая высокоточное зондирование окружающей среды с любого подключенного устройства. Однако традиционные электронные радары давно испытывали трудности с балансом между частотой и пропускной способностью.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали прорывное решение, в котором электронные радиолокационные сигналы генерируются и обрабатываются в виде оптических сигналов, используя широкую рабочую полосу пропускания, свойственную оптическим системам. Также используются самые современные интегрированные фотонные технологии для уменьшения основной системы до размера меньше монеты.

Авторы объясняют, что прорыв заключается в интеграции как генерации сигналов, так и обработки эхо целей на одном чипе. Такая конструкция значительно уменьшает потребность в дорогих высокоскоростных цифро-аналоговых (ЦАП) и аналого-цифровых (АЦП) преобразователях.

"Эта работа демонстрирует первый интегрированный фотонный радар, который может работать в миллиметровых диапазонах волн, с самым высоким разрешением среди всех встроенных фотонных радаров на сегодня. Это знаменует собой важную веху в развитии технологии фотонных радаров", — сказал руководитель исследования, профессор Ченг Ван.

Напомним, компания Qualcomm сообщила, что будет готова к выпуску устройств 6G до конца 2028 года.

Фокус также сообщал, что южнокорейская компания LG установила рекорд передачи в сети 6G.