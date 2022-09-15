LG установила рекорд передачи данных по 6G-связи: мощности хватит для покрытия городов

Благодаря новому оборудованию, инженерам удалось установить связь на расстоянии 320 м, хотя для мобильной сети достаточно 250 м.

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Южнокорейская компания LG установила рекорд передачи данных в сети шестого поколения (6G). Об этом пресс-служба сообщила на официальном сайте.

LG смогла передать и получить данные в беспроводной сети в террагерцевом (THz) диапазоне частот от 155 до 175 ГГц на открытом воздухе в Институте Фраунгофера Генриха Герца в Берлине, столице Германии. По словам специалистов компании, такого расстояния хватит для работы 6G-связи в городах и за их пределами, где покрытие базовых станций обычно составляет около 250 метров. Это значительный скачок по сравнению с 2021 годом, когда LG смогла передать данные на 100 метров.

Технология 6G использует сверхширокополосные частоты и имеет довольно небольшой радиус действия, а также может терять свою мощность в промежутке между передачей и приемом. Сотрудники LG и института Фраунгофера создали специальные усилители для передатчика и приемника, добившись повышения качества сигнала.

[ + – ] Сотрудники LG и немецкие ученые обсуждают технологию 6G cвязи Фото: LG

Во время последней демонстрации инженеры использовали многоканальный усилитель мощностью около 29 дБм, на 5 дБм мощнее, чем в прошлом году. Они также добились снижения шума приемником для чистоты принимаемого сигнала. Обе технологии объединили в модуле, который в будущем можно реализовать в виде интегральной схемы и вывести на коммерческий рынок.

"Благодаря успеху нашей последней демонстрации мы стали на один шаг ближе к реализации скоростей 6G в 1 терабит в секунду как внутри, так и вне городов", — прокомментировал доктор Ким Бен Хун, технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics. "Мы ожидаем, что в будущем 6G станет основной движущей силой для развития бизнеса и получения нового опыта пользователями".

[ + – ] Сотрудники LG и немецкие ученые обсуждают технологию 6G cвязи Фото: LG

Как ожидает LG, стандарты сетей 6G начнут обсуждать в 2025 году, а в 2029 году технология выйдет на глобальный рынок. По сравнению с 5G, новое поколение позволит передавать данные значительно быстрее с более высокой надежностью и меньшей задержкой. Такая скорость позволит воплотить в жизнь более продвинутые технологии, например, реалистичные голограммы или Интернет вещей.

Ранее ученые нашли легкий способ взлома 6G-сетей с помощью бумаги, фольги и ламинатора. Они продемонстрировали, как маленькая антенна незаметно передает данные на чужое устройство.

Писали также, что Россия останется без технологии 6G из-за санкций США. Ограничения коснулись группы компаний "Сколково", их лишили доступа к иностранному оборудованию и сетям радиодоступа OpenRAN.