LG встановила рекорд передачі даних із 6G-зв'язку: потужності вистачить для покриття міст

Завдяки новому обладнанню інженерам вдалося встановити зв'язок на відстані 320 м, хоча для мобільної мережі достатньо 250 м.

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Південнокорейська компанія LG встановила рекорд передачі в мережі шостого покоління (6G). Про це пресслужба повідомила на офіційному сайті.

LG змогла передати й отримати дані в бездротовій мережі в терагерцевому (THz) діапазоні частот від 155 до 175 ГГц на відкритому повітрі в Інституті Фраунгофера Генріха Герца в Берліні, столиці Німеччини. За словами фахівців компанії, такої відстані вистачить для роботи 6G-зв'язку у містах і за їхніми межами, де покриття базових станцій зазвичай складає близько 250 метрів. Це значний стрибок у порівнянні з 2021 роком, коли LG спромоглася передати дані на 100 метрів.

Технологія 6G використовує надширокосмугові частоти й має досить невеликий радіус дії, а також може втрачати свою потужність у проміжку між передачею та прийомом. Співробітники LG та інституту Фраунгофера створили спеціальні підсилювачі для передавача та приймача, добившись підвищення якості сигналу.

[ + – ] Співробітники LG та німецькі вчені обговорюють технологію 6G зв'язку Фото: LG

Під час останньої демонстрації інженери використали багатоканальний підсилювач потужністю близько 29 дБм, на 5 дБм потужніший, ніж торік. Вони також домоглися зниження шуму приймачем для чистоти сигналу, що приймається. Обидві технології об'єднали в модулі, який у майбутньому можна реалізувати у вигляді інтегральної схеми та вивести на комерційний ринок.

"Завдяки успіху нашої останньої демонстрації ми стали на один крок ближчими до реалізації швидкостей 6G в 1 терабіт на секунду як усередині, так і поза містами, — прокоментував доктор Кім Бен Хун, технічний директор і виконавчий віцепрезидент LG Electronics. — Ми очікуємо, що в майбутньому 6G стане основною рушійною силою для розвитку бізнесу й отримання нового досвіду користувачами".

[ + – ] Співробітники LG та німецькі вчені обговорюють технологію 6G зв'язку Фото: LG

Як очікує LG, стандарти мереж 6G почнуть обговорювати 2025 року, а 2029 року технологія вийде на глобальний ринок. Порівняно з 5G, нове покоління дозволить передавати дані значно швидше з вищою надійністю та меншою затримкою. Така швидкість дозволить втілити в життя сучасніші технології, наприклад, реалістичні голограми або інтернет речей.

Раніше вчені знайшли легкий спосіб злому 6G-мереж за допомогою паперу, фольги та ламінатора. Вони продемонстрували, як маленька антена непомітно передає дані на чужий пристрій.

Писали також, що Росія залишиться без технології 6G через санкції США. Обмеження торкнулися групи компаній "Сколково", їх позбавили доступу до іноземного обладнання та мереж радіодоступу OpenRAN.