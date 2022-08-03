Росія залишиться без технології 6G: "Сколково" потрапило під санкції США

Компанії втратили доступ не тільки до іноземного обладнання, а й до відкритих мереж радіодоступу OpenRAN.

Російські BigTech-компанії "Фонд Сколково", ТОВ "Технопарк Сколково", "Сколтех" були внесені до списку санкцій регулятором OFAC (Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США) 2 серпня 2022 року. Російські експерти ринку телекомунікацій розповіли про наслідки такого рішення, повідомляє kommersant.ru.

У коментарях виданню експерти зауважили, що першою почне відчувати проблеми така галузь як телеком. Вони наголосили, що розробка спеціального обладнання, що функціонує завдяки відкритій архітектурі OpenRAN, і впровадження технології 6G у Росії може бути призупинена на невизначений час. Справа в тому, що за розробку телеком-технологій відповідає "Сколтех", який опинився в санкційному списку. У всіх трьох компаніях новину ніяк не прокоментували.

Архітектура OpenRAN украй важлива, оскільки уможливлює одночасне застосування компонентів і технологічних рішень від різних постачальників. Із відходом із російського ринку таких компаній як Huawei, ZTE, Ericsson, Nokia, на частку яких припадали 95% постачання телеком-обладнання, робота "Сколтеху" помітно ускладнилася. Тепер вона може зупинитися зовсім.

Представник колегії адвокатів Pen & Paper заявив, що російські компанії не тільки будуть позбавлені доступу до технологій і пристроїв, але й не зможуть робити закупівлі в доларах США, що, зі свого боку, змусить їх перейти на послуги інших контрагентів і задіяти інші логістичні ланцюжки.

Не дивлячись те що, що архітектура OpenRAN позиціонується як відкрита — тобто та, яка перебуває у відкритому доступі, деякі операції вимагають укладання ліцензійних угод. Але, перебуваючи під санкціями, російські компанії не зможуть їх укласти, оскільки ніхто з потенційних партнерів не захоче ризикувати, пояснили в Pen & Paper. Спікери додали, що, швидше за все, "Сколтех" виключать із Альянсу O-RAN, що закриє доступ і до архітектури, і до напрацювань і компаній-партнерів.

Що стосується впровадження зв'язку шостого покоління, 6G, то тут без допомоги світової спільноти теж не обійтися, оскільки частоти й стандарти потрібно узгоджувати з багатьма країнами. Взяти й просто розгорнути 6G у Росії без відома країн-сусідів неможливо. Крім того, джерело, яке побажало залишитися анонімним, заявило, що сконструювати й запустити необхідне обладнання самостійно РФ не в змозі (як і будь-яка інша країна), — тут потрібна кооперація.

У російській компанії Zelax, яка виробляє телеком-обладнання, ЗМІ розповіли, що деякі компоненти закуповувалися за кордоном, і тепер буде проблематично їх дістати. Однак у Zelax сподіваються знайти шляхи обходу обмежень, хоч і визнають, що для цього знадобиться більше ресурсів і фінансів.

Раніше ми повідомляли про те, що в Росії намагаються врятувати мобільний зв'язок на тлі дефіциту телеком-обладнання. Оператори зможуть "страхувати" друга на випадок поломок, але це значно збільшить вартість обслуговування.