Россия останется без технологии 6G: "Сколково" попало под санкции США

Компании лишились доступа не только к иностранному оборудованию, но и к открытым сетям радиодоступа OpenRAN.

Российские BigTech-компании "Фонд Сколково", ООО "Технопарк Сколково", "Сколтех" были внесены в санкционный список регулятором OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) 2 августа 2022 года. Российские эксперты рынка телекоммуникаций рассказали о последствиях такого решения, передает kommersant.ru

В комментариях изданию эксперты заметили, что первой начнет испытывать проблемы такая отрасль, как телеком. Они акцентировали, что разработка специального оборудования, функционирующего благодаря открытой архитектуре OpenRAN, и внедрение технологии 6G в России может быть приостановлена на неопределенное время. Дело в том, что за разработку телеком-технологий отвечает "Сколтех", который оказался в санкционном перечне. Во всех трех компаниях новость никак не прокомментировали.

Архитектура OpenRAN крайне важна, так как делает возможным одновременное применение компонентов и технологичных решений от самых разных поставщиков. С уходом с российского рынка таких компаний, как Huawei, ZTE, Ericsson, Nokia, на долю которых припадало 95 % поставок телеком-оборудования, работа "Сколтеха" заметно усложнилась. Теперь она может остановиться вовсе.

Представитель коллегии адвокатов Pen & Paper заявил, что российские компании не только будут лишены доступа к технологиям и устройствам, но и не смогут производить закупки в долларах США, что в свою очередь вынудит их перейти на услуги других контрагентов и задействовать иные логистические цепочки.

Не смотря на то, что архитектура OpenRAN позиционируется как открытая — т.е. находящаяся в открытом доступе, — некоторые операции требуют заключения лицензионных соглашений. Но находясь под санкциями, российские компании не смогут их заключить, так как никто из потенциальных партнеров не захочет рисковать, пояснили в Pen & Paper. Спикеры добавили, что, скорее всего, "Сколтех" будет исключен из Альянса O-RAN, что закроет доступ и к архитектуре, и к наработкам и к компаниям-партнерам.

Что касается внедрения связи шестого поколения, 6G, то тут без помощи мирового сообщества тоже не обойтись, так как частоты и стандарты необходимо согласовывать с многими государствами. Взять и просто развернуть 6G в России без ведома стран-соседей — невозможно. Более того, источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что сконструировать и запустить необходимое оборудование самостоятельно РФ не в состоянии (как и любая другая страна), — тут требуется кооперация.

В российской компании Zelax, производящей телеком-оборудование, СМИ рассказали, что некоторые компоненты закупались за границей, и теперь будет весьма проблематично их достать. Однако в Zelax надеются найти пути обхода ограничений, хотя и признают, что для этого понадобится больше ресурсов и финансов.

Ранее мы сообщали о том, что в России пытаются спасти мобильную связь на фоне дефицита телеком-оборудования. Операторы смогут "страховать" друга на случай поломок, но это значительно увеличит стоимость обслуживания.