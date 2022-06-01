У Росії намагаються врятувати мобільний зв'язок на фоні дефіциту телеком-обладнання

Оператори зможуть "страхувати" друга на випадок зламу, але це значно збільшить вартість обслуговування.

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Через санкції Росія зіткнулася з гострою нестачею телекомунікаційного обладнання, тому Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій розробляє механізм спільного використання стільникових мереж кількома операторами. Про це пише видання "Известия".

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У Мінцифри "Известиям" підтвердили розробку таких механізмів та пояснили, що порушення логістичних ланцюжків спричинило дефіцит сучасного обладнання для мобільного зв'язку. Вартість апаратури та деталей для комплектування збільшилася, тому виросли й витрати на виділення LTE-частот для операторів, що зрештою загрожує підвищенням цін для російських абонентів. Умовами виділення стало покриття 4G-зв'язком населених пунктів з населенням понад 1 тисячі жителів і доріг федерального значення.

"Ми вважали за важливе підтримати звернення операторів і відкласти виконання умов надання LTE-частот на рік, до стабілізації ситуації з постачанням сучасного телекомунікаційного обладнання", — заявила пресслужба. — Мінцифри зафіксувало можливість спільного виконання цих умов операторами зв'язку. Тепер можна не будувати чотири базові станції для покриття зазначених територій, а обійтися однією, погодивши умови її використання".

Як розповіли джерела, близькі до відомства та кількох операторів, чиновники хочуть, щоб мобільні оператори спільно використовували мережі в невеликих населених пунктах та автомобільних трасах. Йдеться про технічний роумінг — якщо одна компанія покриває далеке село, де конкуренти не мають покриття, то останні можуть користуватися вже запущеним обладнанням. За словами ще одного джерела, схему почали опрацьовувати ще з 2021 року.

Людина, знайома з профільними чиновниками та керівниками кількох компаній-операторів, стверджує, що через санкції постачання обладнання зриваються, а це загрожує перебоями зв'язку в разі зламу. Навіть короткочасна відсутність з'єднання у великому місті може призвести до тяжких наслідків, які може пом'якшити внутрішній роумінг.

Чисто технічно оператори можуть одночасно використовувати ті самі базові станції (RAN Sharing) або працювати на чужих мережах у віртуальному режимі (MVNO), але в обох випадках їм доведеться витрачати більше грошей на обладнання та ПЗ. Втім, такий підхід не зробить мережі надійнішими, адже обладнання не зможе дублювати одне одного.

Раніше Фокус писав, як санкції вбивають сферу зв'язку в Росії. За оцінками експертів, розвиток телекомунікацій у Росії сповільнюється та починає деградувати, а швидкість мобільного інтернету впала на 0,6 Мб/сек.

Тим часом оператори змушують росіян платити більше за мобільний зв'язок. Нестачу обладнання компанії намагаються компенсувати вищою абонплатою та відключенням безлімітних тарифів із метою знизити навантаження.