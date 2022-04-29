У РФ почалися проблеми зі зв'язком: оператори змушують росіян платити більше

Через санкції російським компаніям не вистачає обладнання, тому вони підіймають ціни на обслуговування та відмовляються від безлімітних тарифів.

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У квітні найбільші російські оператори мобільного зв'язку "МТС", "Мегафон", "Вимпелком" та Tele2 значно підвищили ціни на тарифи. Про це повідомляє видання "КоммерсантЪ", посилаючись на експертів.

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Через запровадження санкцій за вторгнення РФ в Україну, Мінцифри та Федеральна антимонопольна служба РФ дозволили операторам підвищувати ціни на послуги зв'язку в межах інфляції, яка в березні перевищила 16,7%. Аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін звернув увагу, що в Росії за кілька років ціни вперше підвищують одразу 4 великих оператори, в деяких регіонах Росії тарифи подорожчали на 10%.

Компанії-оператори змінили активні тарифи, відправили деякі з них в архів і почали активно переводити абонентів на нові, дорожчі. "Мегафон" у середньому підвищив ціни на 30 рублів, "МТС" — на 30-50 рублів. Tele2 запустив нову тарифну лінійку та додав підписку на онлайн-кінотеатри. "Вимпелком" закрив безлімітний тариф "Анлім" та кілька інших, пояснивши цей крок необхідністю звільнити ресурси компанії.

Керівник аналітичного агентства "ТМТ Консалтинг" Костянтин Анкілов зазначає, що економічна криза ще не позначилася на доходах російських операторів зв'язку за перший квартал, проте зниження платоспроможності клієнтів може вплинути на попит. Компанії вже змушені підвищувати ціни через збільшені витрати на обслуговування і модернізацію мереж.

Деякі російські ЗМІ подають підвищення тарифів, як несподіванку, але український телеком-експерт Олександр Глущенко в коментарі Фокусу розповів, що це був очікуваний захід. Ще наприкінці березня Мінцифри РФ звернулося до операторів зв'язку із закликом обмежити трафік, фактично скасувати безлімітні тарифи. На його думку, російські чиновники оцінили ситуацію та вирішили рятувати зв'язок у Росії за допомогою "оптимізації", покликаної знизити навантаження на мережі.

"Роблять це для того, щоб те обладнання, яке є, не зношувалося швидко і прослужило довше, адже чиновники розуміють, що в тих умовах, в яких опинилася РФ (маються на увазі санкції США та ЄС — ред.), мобільним операторам дуже складно буде дістати нове "залізо". Якщо ж оператори почнуть займатися піратством, тоді їм просто доведеться забути про акції та котирування, тому що телекомунікаційний бізнес, який вони будували, не "заточений" на Росію. "Мегафон", "Білайн", "МТС" — це міжнародні компанії, акції яких розміщені на біржі, що мають іноземних акціонерів. Якщо закордонні акціонери запідозрять російських операторів в участі в "сірих" схемах, вони просто почнуть позбуватися активів, вважаючи їх токсичними", — пояснив Глущенко.

Раніше писали, що санкції спричинять у Росії проблеми з мобільним зв'язком та 5G. Вже зараз російські компанії зіткнулися з дефіцитом обладнання для стільникових веж і сподіваються, що їх урятує контрабанда з дружніх країн.

Писали також, що постачальник обладнання Ericsson припиняє роботу в Росії. Шведська компанія постачала обладнання операторам "Мегафон", "МТС" та Tele2.