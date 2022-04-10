Поза зоною досяжності. Санкції вбивають сферу зв'язку в Росії

Західні санкції вже діють. За оцінками експертів, розвиток телекомунікацій у Росії сповільнюється і починає деградувати, а послуги для споживачів дорожчають.

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Як повідомляють російські ЗМІ, швидкість мобільного інтернету в РФ за останні чотири місяці знизилася на 0,6 Мб/сек до 21,1 Мб/сек. Крім цього, російські мобільні оператори відмовляються від тарифних планів із безлімітним інтернетом. Далі ситуація може лише погіршуватися, бо через санкції, накладені за вторгнення в Україну, розвиток мобільних мереж у Росії помітно ускладниться.

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Мережевий фільтр. Чому технологічні компанії залишають Росію

Більшість запроваджених проти РФ санкцій прямо чи опосередковано стосуються сектору телекомунікацій і мобільного зв’язку. Серед них Анастасія Болховітінова, радниця, співголова телекомунікаційного сектору фірми Kinstellar, називає санкції США проти найбільшої російської телекомунікаційної компанії "Ростелеком" і низки технологічних компаній.

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"США також запровадили вимоги щодо обов’язкового ліцензування експорту телекомунікаційного обладнання у Росію та Білорусь, а експортні обмеження торкнулися навіть осіб, які не є резидентами США, але додають у свою продукцію американські компоненти. Таке експортне регулювання суттєво розширює юрисдикцію США щодо переміщення товарів, вироблених за межами штатів", — уточнює Болховітінова. За словами співрозмовниці Фокусу, санкції та обмеження, які впливають на сектор телекомунікацій, також ввели Велика Британія, ЄС, Японія, Сінгапур, Тайвань тощо.

[ + – ] "Попереду зупинка розвитку, поступова деградація ринку телекомунікацій і значне зростання цін" Фото: pexels.com

Експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч, зауважує, що США та ЄС вводять обов'язкові санкції лише для російських держкомпаній та оборонного сектору, тоді як обмеження для громадянського зв'язку залишаються на розсуд учасників ринку. Тим не менш, за словами співрозмовника Фокусу, уряд США в неофіційному порядку, але досить наполегливо радить як своєму, так й іншому великому іноземному бізнесу згорнути будь-які операції в Росії.

"Західні телеком-бізнеси керуються як санкційним законодавством, так і їхнім власним ризик-менеджментом, який бере до уваги можливість застосування вторинних санкцій за співпрацю з РФ, складнощі в проведенні розрахунків із російськими компаніями, вірогідність експропріації обладнання та активів на території Росії й персональну небезпеку для працівників і топменеджерів з огляду на ухвалені в РФ репресивні закони", — пояснює Денис Береговий, партнер компанії Axon Partners.

Тобто, за словами Берегового, навіть коли існує юридична можливість продовжувати певну діяльність в РФ, для великих західних компаній ціна перебування на цьому ринку дедалі збільшується, а економічні перспективи виглядають невтішними. Зрештою вихід технологічних гігантів із Росії набув масового характеру.

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Перш за все, помітний удар по галузі, на думку Анастасії Болховітінової, наніс вихід з ринку скандинавських виробників комунікаційного обладнання Nokia та Ericsson, які разом займали приблизно 40-60% російського ринку мережевого обладнання.

"Операторам мобільного зв'язку банально доведеться вдруге придбати обладнання для своїх мереж, тільки тепер у китайських постачальників. Бо Росія мала контракти на обладнання зі скандинавами, а сумісність китайського обладнання з уже встановленим шведським залишається під питанням", — аналізує наслідки Денис Береговий. При цьому експерт зауважує, що китайські компанії хоч і можуть надати відповідну заміну, вони обмежені американськими санкціями як щодо Росії, так і за результатами торгових воєн США-Китай.

[ + – ] "Оператори вже почали суттєво зменшувати обсяг послуг для абонентів", — експерт Фото: pexels.com

Береговий додає, що ситуацію погіршує заборона експорту оптоволокна та оптоволоконних кабелів довжиною від 50 метрів, а також устаткування і комплектувальних для їх виготовлення. А саме ці кабелі використовуються для швидкісного передавання даних і є основою для побудови сучасних телекомунікаційних мереж.

У ситуації, що склалася, оператори ринку почали скаржитись на своє становище. Як повідомляють російські ЗМІ, за інформацією представників галузі, телеком-обладнання в РФ вже подорожчало на 40%, а далі ціни можуть збільшитися ще, як мінімум, на 80%. При цьому, резерву обладнання для забезпечення працездатності інфраструктури вистачить лише на чотири місяці. Тобто вже з липня-серпня 2022 року суттєво зростуть ризики для стабільності роботи мережі.

"Оператори вже почали суттєво зменшувати обсяг послуг для абонентів і скасовувати зобов'язання щодо покриття маленьких населених пунктів та автотрас. Попереду зупинка розвитку, поступова деградація та суттєвий ріст цін", — прогнозує майбутнє ринку Роман Хіміч. Проте, на думку Дениса Берегового, очікувати різкого занепаду і швидкого повернення росіян до дискових телефонів усе ж таки не варто, бо ринок телекомунікацій частково може спиратися на аналоги із більш лояльних до РФ держав.