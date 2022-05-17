Знайдено легкий спосіб злому 6G-мереж: потрібні папір, фольга та ламінатор (фото)

Проста у виготовленні антена передає дані на інший пристрій, при цьому її практично неможливо відстежити.

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Учені зі США змогли зламати мобільну мережу шостого покоління (6G), використовуючи папір, фольгу та ламінатор. Вони описали свій експеримент у новому дослідженні та представили на конференції WiSec 2022, присвяченій безпеці бездротових і мобільних мереж.

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Співробітники Університету Райса й Університету Брауна виявили, що сигнал бездротової мережі, що транслюється на частоті 150 ГГц, можна частково перехопити за допомогою так званої метаповерхні — тонких аркушів із візерунковими малюнками, які дозволяють маніпулювати світлом і електромагнітними хвилями. Вони взяли аркуш звичайного офісного паперу та в певному порядку розмістили на ньому символи з фольги у формі літери "С", а потім заламінували.

[ + – ] Антена з паперу та фольги для перехоплення сигналу 6G

Учасники експерименту отримали щось подібне до антеної решітки, що відбиває частину мобільного сигналу та передає його на інший пристрій разом із зашифрованими даними, ефективність "крадіжки" тим вища, чим ближче листок. Як стверджують учені, для прослуховування розмов саморобну антену можна легко замаскувати під звичайний паперовий листок, тому джерело витоку важко виявити.

Новий тип атаки назвали MetaSurface-in-the-Middle (MSITM), що перекладається як "метаповерхня-посередник". Зазначається, що вразливість знижує секретність передачі в 6G мережах на 80%, при цьому шпигун витрачає дуже мало електроенергії. Важливу роль грає розташування "жучка": він може перебувати на 10 градусів убік від ідеального місця прийняття сигналу та все одно успішно перенаправлятиме сигнал на сторонній пристрій, при цьому антену можна нахиляти в діапазоні 40 градусів.

[ + – ] Схема перехоплення сигналів 6G

"Ми вивчили теоретичні основи атаки MSITM і демонструємо, що ефективну метаповерхню можна створити менш ніж за 5 хвилин за кілька центів. Наші результати показують, що атака MSITM використовує гостру вразливість, яка може значно знизити емпіричну секретність, залишаючи мінімальний енергетичний слід, тобто атаку складно виявити", — заявили автори дослідження.

Раніше писали, що в Китаї встановили новий рекорд довжини квантового інтернету — фізикам вдалося передати текстове повідомлення на 100 кілометрів. У майбутньому технологію можна використовувати для захисту мобільних мереж 6G.

Повідомляли також, що на Росію чекають великі проблеми з 5G-зв'язком. Міжнародні санкції через вторгнення в Україну викликали дефіцит обладнання для мобільних вишок, тому оператори згортають проєкти з модернізації.