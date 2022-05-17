Найден легкий способ взлома 6G-сетей: нужны бумага, фольга и ламинатор (фото)

Простая в изготовлении антенна передает данные на стороннее устройство, при этом ее практически невозможно отследить.

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Ученые из США смогли взломать мобильную сеть шестого поколения (6G), используя бумагу, фольгу и ламинатор. Они описали свой эксперимент в новом исследовании и представили на конференции WiSec 2022, посвященной безопасности беспроводных и мобильных сетей.

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Сотрудники Университета Райса и Университета Брауна обнаружили, что сигнал беспроводной сети, транслируемый на частоте 150 ГГц, можно частично перехватить с помощью так называемой метаповерхности — тонких листов с узорчатыми рисунками, которые позволяют манипулировать светом и электромагнитными волнами. Они взяли лист обычной офисной бумаги и в определенном порядке разместили на нем символы из фольги в форме буквы "С", а затем заламинировали.

[ + – ] Антенна из бумаги и фольги для перехвата сигнала 6G

Участники эксперименты получили нечто вроде антенной решетки, отражающей часть мобильного сигнала и передающей его на другое устройство вместе с зашифрованными данными, эффективность "кражи" тем выше, чем ближе листок. Как утверждают ученые, для прослушивания разговоров самодельную антенну можно легко замаскировать под обычный бумажный лист, поэтому источник утечки сложно обнаружить.

Новый тип атаки назвали "MetaSurface-in-the-Middle" (MSITM), что переводится как "метаповерхность-посредник". Отмечается, что уязвимость снижает секретность передачи данных в 6G сетях на 80%, при этом шпион тратит очень мало электроэнергии. Важную роль играет расположение "жучка": он может находиться на 10 градусов в стороне от идеально места принятия сигнала все равно успешно перенаправлять сигнал на стороннее устройство, при этом антенну можно наклонять в диапазоне 40 градусов.

[ + – ] Схема перехвата сигналов 6G

"Мы изучили теоретические основы атаки MSITM и демонстрируем, что эффективную метаповерхность можно создать менее чем за 5 минут за несколько центов. Наши результаты показывают, что атака MSITM использует острую уязвимость, которая может значительно снизить эмпирическую секретность, оставляя минимальный энергетический след, то есть атаку сложно обнаружить", — заявили авторы исследования.

Ранее писали, что в Китае установили новый рекорд протяженности квантового Интернета — физикам удалось передать текстовое сообщение на 100 километров. В будущем технологию могут использовать для защиты мобильных сетей 6G.

Сообщали также, что Россию ждут большие проблемы с 5G-связью. Международные санкции в связи с вторжением в Украину вызвали дефицит оборудования для мобильных вышек, поэтому операторы сворачивают проекты по модернизации.