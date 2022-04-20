Более 100 км: в Китае установили новый рекорд протяженности квантового Интернета

На максимальную дистанцию можно передать только текстовое сообщение, более сложные данные теряются после 30 км.

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Китайские ученые установили новый рекорд протяженности сверзащищенной квантовой линии связи. Они описали свое достижение в для научного журнала Light Science and Applications.

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Квантовая защищенная прямая связь (Quantum secure direct communication) — это отрасль квантовой криптографии, которая предусматривает отправку сообщений по каналу, который невозможно взломать никаким способом. Пока широкому распространению технологии мешает рабочая дистанция, ведь с расстоянием увеличивается вероятность ошибок, которые уничтожают информацию.

Группа ученых из Китая описали новый дизайн и протокол, которые позволяют сохранять квантовую связь через оптическое волокно на рекордном расстоянии в 102,2 км со скоростью 0,54 бит/с — хватит для обмена текстовыми сообщениями (предыдущий рекорд составлял 28 км). При более быстрой передаче информации со скоростью 22,4 кбит/с сигнал удалось передать только на 30 км, но ее хватит для аудиозвонков.

По словам ученых, их метод позволяет передавать сообщения с использованием фазовых состояний, а также обнаруживать перехват через состояния временного интервала, при этом не использует квантовую память — специальные устройства для хранения информации, что упрощает конструкцию. Доля ошибок составила менее 0,1% — примерно в десять раз меньше, чем в предыдущих версиях квантовых линий связи.

[ + – ] Схема работы квантовой линии связи Фото: Скриншот

Авторы исследования напомнили, что существует также технология, которая устанавливает двустороннюю связь при помощи обмена криптографическими ключами. Квантовая защищенная прямая связь отличается большей скоростью, ведь не тратит время на передачу и прием этих ключей, но при этом обладает высоким уровнем безопасности. Такой метод в будущем могут использовать для беспроводной связи 6G.

"Если сегодня мы заменим части Интернета, где происходит больше атак с прослушиванием, квантовыми каналами, эти части будут иметь дополнительную возможность обнаруживать и предотвращать подслушивание, делая общение еще более безопасным", — рассказал профессор Гуй-Лу Лонг из Университета Циньхуа South China Morning Post.

Фокус разбирался, как устроен квантовый Интернет и когда он начнет работать. Это сложная технология, использующая свойства физических частиц атомного и субатомного масштаба, которая обещает высокий уровень защиты от взлома.

Ранее писали, как "умный" оптоволоконный кабель может защитить Интернет от сбоев. Инженеры встроили в него лазерные сенсоры, которые заранее предупреждают об угрозах, которые могут повредить физическую инфраструктуру.