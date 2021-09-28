"Умный" оптоволоконный кабель может защитить себя от повреждений, а Интернет - от сбоев

Специальные лазерные сенсоры следят за тем, чтобы оптоволоконные кабели оставались в целости и сохранности и предупреждают об опасности в случае землетрясений и механических повреждений.

Австралийская компания FiberSence внедряет новую технологию, которая позволяет заранее обнаруживать угрозы, способные повредить оптоволоконный кабель.

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Об этом пишет издание The Register.

Специальные лазерные датчики, установленные в оптоволокне, фиксируют вибрации, которые распространяются в почве. Накануне компания использовала их для демонстрации воздействия землетрясения силой 5,9 балла на кабели в Мельбурне. Участник проекта FiberSense Беван Слэттери поделился изображением, на котором система отметила темным цветом участки, которые пострадали сильнее всего.

Генеральный директор компании Марк Инглунд объяснил, что специальное оборудование "выстреливает" лазерными лучами по кабелям и следит за обратным рассеиванием света. Достаточно сильные вибрации или звуки помогают выявить деформации в стеклянных волокнах, а также причины их возникновения.

Каждое устройство FiberSense охватывает до 200 км оптоволокна и размещает до 20 тыс. "виртуальных сенсоров" — это специальное программное обеспечение, которое обрабатывает доступную информацию подобно физическим сенсорам. Каждый из них можно настроить как гидрофон, микрофон или любой другой датчик вибрации в зависимости от нужд клиентов.

Технология работает даже в случае с кабелями, проложенными на большой глубине. Чувствительные датчики улавливают вибрации транспорта настолько точно, чтобы отличить грузовик от велосипеда, скорость движения или полосу проезжей части. Более того, они определяют негерметичные трубы и геотехнический профиль грунта под волокнами.

Помимо землетрясений, существует множество явлений, способных повредить сетевые кабели. Время от времени их повреждают во время строительства, ремонтных работ или прокладки новых коммуникаций. В море кабель могут оборвать якоря, волочащиеся за кораблями по дну — недавно такой случай произошел у австралийского города Перт, в результате капитана арестовали.

Как уверяют представители FiberSence, их датчики помогают избежать подобных инцидентов, заранее предупреждая об угрозах. Благодаря им провайдеры могут остановить строителей, начавших работу с отбойным молотком или буром в опасной близости от кабелей.

Марк Инглунд обратил внимание, что во многих городах уже существуют огромные оптоволоконные сети. FiberSence пытается внедрить "умные" приложения, которые защитят пользователей от сбоев при помощи лазерной системы. Очень часто местные власти отказываются от подобных проектов из-за высокой стоимости и сложности установки датчиков Интернета вещей (Internet of Things, или IoT). Однако в случае с FiberSence, в качестве датчика выступает само оптоволокно, а для обработки данных не нужно строить большое количество ЦОДов. Компания также стремится уменьшить оборудование, чтобы его можно было установить на отдельно взятых улицах.

Технология FiberSense уже запущена в нескольких городах Австралии, а также в Лондоне, Дублине, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Сингапуре.

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