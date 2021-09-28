"Розумний" оптоволоконний кабель може захистити себе від пошкоджень, а Інтернет — від збоїв

Спеціальні лазерні сенсори стежать за тим, щоб оптоволоконні кабелі залишалися цілими та неушкодженими, і попереджають про небезпеку в разі землетрусів і механічних пошкоджень.

Австралійська компанія FiberSence впроваджує нову технологію, яка дозволяє заздалегідь виявляти загрози, здатні пошкодити оптоволоконний кабель.

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Про це пише видання The Register.

Спеціальні лазерні датчики, встановлені в оптоволокні, фіксують вібрації, які поширюються в ґрунті. Напередодні компанія використовувала їх для демонстрації впливу землетрусу силою 5,9 бала на кабелі в Мельбурні. Учасник проекту FiberSense Беван Слеттері поділився зображенням, на якому система зазначила темним кольором ділянки, які постраждали найсильніше.

Генеральний директор компанії Марк Інглунд пояснив, що спеціальне обладнання "вистрілює" лазерними променями по кабелях і стежить за зворотним розсіюванням світла. Досить сильні вібрації або звуки допомагають виявити деформації в скляних волокнах, а також причини їх виникнення.

Кожен пристрій FiberSense охоплює до 200 км оптоволокна і розміщує до 20 тис. "віртуальних сенсорів" — це спеціальне програмне забезпечення, яке обробляє доступну інформацію подібно до фізичних сенсорів. Кожен із них можна налаштувати як гідрофон, мікрофон або будь-який інший датчик вібрації в залежності від потреб клієнтів.

Технологія працює навіть у випадку з кабелями, прокладеними на великій глибині. Чутливі датчики вловлюють вібрації транспорту настільки точно, щоб відрізнити вантажівку від велосипеда, швидкість руху або смугу проїжджої частини. Більше того, вони визначають негерметичні труби та геотехнічний профіль ґрунту під волокнами.

Крім землетрусів, існує безліч явищ, здатних пошкодити мережеві кабелі. Час від часу їх пошкоджують під час будівництва, ремонтних робіт або прокладки нових комунікацій. У морі кабель можуть обірвати якорі, що волочаться за кораблями по дну, — недавно такий випадок стався біля австралійського міста Перт, у результаті капітана заарештували.

Як запевняють представники FiberSence, їхні датчики допомагають уникнути подібних інцидентів, заздалегідь попереджаючи про загрози. Завдяки їм провайдери можуть зупинити будівельників, які розпочали роботу з відбійним молотком або буром у небезпечній близькості від кабелів.

Марк Інглунд звернув увагу, що в багатьох містах вже існують величезні оптоволоконні мережі. FiberSence намагається впровадити "розумні" додатки, які захистять користувачів від збоїв за допомогою лазерної системи. Дуже часто місцева влада відмовляється від подібних проектів через високу вартість і складність установки датчиків Інтернету речей (Internet of Things, або IoT). Однак у випадку з FiberSence як датчик виступає саме оптоволокно, а для обробки даних не потрібно будувати велику кількість ЦОДів. Компанія також прагне зменшити обладнання, щоб його можна було встановити на окремо взятих вулицях.

Технологія FiberSense вже запущена в кількох містах Австралії, а також у Лондоні, Дубліні, Сан-Франциско, Нью-Йорку та Сінгапурі.

Раніше писали про створення 3D-карти підводних інтернет-кабелів, які обплутали всю Землю. Програміст Тайлер Морган-Волл докладно вказав розташування комунікацій загальною довжиною 1,3 млн км, постійно прихованих на дні океанів.