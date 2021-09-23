Програміст показав на 3D-карті, як підводні кабелі обплутали всю Земну кулю (відео)

Кілометри кабелів прокладені по дну океану, і завдяки їм ми маємо доступ до інтернету. Карта покаже, де саме вони знаходяться.

Наш світ наповнений кабелями. Під товщею океанських вод знаходяться сотні оптоволоконних кабелів, що зв'язують всю планету й утворюють справжню інформаційну павутину. Програміст Тайлер Морган-Волл вирішив візуалізувати цю телеком-красу.

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Про це повідомляє видання vice.com.

Програміст Морган-Волл зібрав доступні дані про місця, де прокладене оптоволокно, і використовуючи простий скрипт і відкритий формат, який зберігає інформацію про географічні структури GeoJSON, створив карту. Йому також було відомо, що протяжність підводних кабелів становить 1,3 млн км.

Деякі з кабелів дуже короткі, оскільки з'єднують острови, котрі знаходяться на відстані декілька кілометрів, наприклад, острів, що пролягає між Ірландією і Сполученим Королівством. Інші ж мають довжину 16 тис. км, як один із кабелів, що з'єднують Азію із США.

"Карта, звичайно, не точна, адже іноді кабелі ламаються і потребують ремонту, і весь час прокладаються нові. І, до речі, всупереч поширеному міфу, акули не схильні жувати та псувати оптоволокно", — пише видання.

Раніше ми повідомляли про те, що діджитал-художник створив відео, де продемонстрував, як змінювалася планета Земля протягом усього часу свого існування.