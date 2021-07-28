Діджитал-художник показав за 4 хвилини, як змінилася Земля за 4 млрд років (відео)

За 4,5 мільярдів років Земля перетворилася з розбитої астероїдами розплавленого кулі в планету, яка подарувала життя єдиній відомій цивілізації у Всесвіті.

Девід А. Робертс, діджитал-художник і програміст, візуалізував епічну планетарну історію за допомогою симуляції, повністю написаній мовою GLSL (Graphics Library Shader Language). Робертс згенерував розвиток симулякра Землі, провівши глядачів через усі геологічні епохи зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

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Про це повідомляє видання vice.com.

Художника надихнула гра-симулятор 1990 SimEarth, де можна моделювати планети, схожі на Землю. Однак гра була занадто простою, адже в 90-і комп'ютери не були настільки розвиненими, як сьогодні.

"Я вирішив подивитися, чи зможу я створити щось подібне, використовуючи міць сучасних графічних процесорів, — сказав Робертс. — Спочатку я фактично створив міні-гру, яка дозволяє вам інтерактивно змінювати ландшафт, щоб побачити, як це впливає на модельований клімат і екологію, а пізніше створив візуальну історію".

Симуляція починається з зображення протопланети, коли вона перебувала на стадії формування. Потім нам демонструють проекцію плоскої карти, щоб проілюструвати походження та динаміку тектоніки плит, процесу, за допомогою якого континентальні плити дрейфують по Землі. За допомогою яскравої кольорової палітри нам показують, як потоки води формують континенти, як змінюється клімат і як він впливає на рельєф.

"Моделювання клімату було особливо важким, — зазначив Робертс. — Одним з джерел натхнення послужила Проста кліматична модель Монаша. Хоча я не міг використовувати її в повній мірі, тому що це вимагає великої кількості реальних даних про Землю, все ж мені вдалося візуалізувати важливі кліматичні процеси".

Усі показані планетарні процеси допомогли створити умови для зародження життя, яким ми його знаємо. Ближче до кінця ролика ми бачимо ефекти, що демонструють наявність технологічно розвинутої цивілізації, коли міські вогні висвітлюють ландшафт, а промислові викиди парникових газів починають впливати на глобальний клімат.

"Останні кадри ілюструє можливе майбутнє, — коментує Робертс. — Я хотів, щоб це було драматично, тому показав, що буде, якщо все викопне паливо згорить, але в іншому я намагався зберегти реалістичність ефектів, ґрунтуючись на наукових статтях".

Метою діджитал-художника було допомогти людям побачити, наскільки тісно пов'язані всі системи, причому зміни в одній впливають і на всі інші.

"Я думаю, що імітаційне моделювання — потужний інструмент, що допомагає людям отримати інтуїтивне розуміння роботи систем Землі, особливо коли вони можуть спробувати щось змінити, а потім спостерігати за наслідками", — робить висновок Робертс.

Раніше ми повідомляли про те, що Google Earth показав, як змінилася Земля за майже 40 років. На відео відображені танення льодовиків, ерозії берегових ліній і будівництво міст у пустелі.