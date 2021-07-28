Диджитал-артист показал за 4 минуты как изменилась Земля за 4 млрд лет (видео)

За 4,5 миллиарда лет Земля превратилась из разбитого астероидами расплавленного шара в планету, подарившую жизнь единственной известной цивилизации во Вселенной.

Дэвид А. Робертс, диджитал-художник и программист, визуализировал эпическую планетарную историю с помощью симуляции, полностью написанной на языке GLSL (Graphics Library Shader Language). Робертс сгенерировал развитие симулякра Земли, проведя зрителей через все геологические эпохи со скоростью 60 кадров в секунду.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает издание vice.com.

Художника вдохновила игра-симулятор 1990 SimEarth, где можно моделировать планеты, похожие на Землю. Однако игра была слишком простой, ведь в 90-е компьютеры не были столь развитыми, как сегодня.

"Я решил посмотреть, смогу ли я создать что-то подобное, используя мощь современных графических процессоров", — сказал Робертс. "Сначала я фактически создал мини-игру, которая позволяет вам интерактивно изменять ландшафт, чтобы увидеть, как это влияет на моделируемый климат и экологию, а позже создал визуальную историю".

Симуляция начинается с изображения протопланеты, когда она находилась на стадии формирования. Затем нам демонстрируют проекцию плоской карты, чтобы проиллюстрировать происхождение и динамику тектоники плит, процесса, посредством которого континентальные плиты дрейфуют по Земле. С помощью яркой цветовой палитры нам показывают, как потоки воды формируют континенты, как меняется климат и как он влияют на рельеф.

"Моделирование климата было особенно трудным", — отметил Робертс. "Одним из источников вдохновения послужила Простая климатическая модель Монаша. Хотя я не мог использовать ее в полной мере, потому что это требует большого количества реальных данных о Земле, все же мне удалось визуализировать важные климатические процессы".

Все показанные планетарные процессы помогли создать условия для зарождения жизни, какой мы ее знаем. Ближе к концу ролика мы видим эффекты, демонстрирующие наличие технологически развитой цивилизации, когда городские огни освещают ландшафт, а промышленные выбросы парниковых газов начинают влиять на глобальный климат.

"Последние кадры иллюструют возможное будущее", — комментирует Робертс. "Я хотел, чтобы это было драматично, поэтому показал, что будет, если все ископаемое топливо сгорит, но в остальном я старался сохранить реалистичность эффектов, основываясь на научных статьях".

Целью диджитал-артиста было помочь людям увидеть, насколько тесно связаны все системы, причем изменения в одной влияют и на все остальные.

"Я думаю, что имитационное моделирование — мощный инструмент, помогающий людям получить интуитивное понимание работы систем Земли, особенно когда они могут попробовать что-то изменить, а затем наблюдать за последствиями", — заключает Робертс.

Ранее мы сообщали о том, что Google Earth показал, как изменилась Земля за почти 40 лет. На видео запечатлены таяние ледников, эрозии береговых линий и строительство городов в пустыне.