Программист показал на 3D-карте, как подводные кабели опутали весь Земной шар (видео)

Километры кабелей проложены по дну океана, и благодаря им мы имеем доступ к Интернету. Карта покажет, где именно они находятся.

Наш мир наводнен кабелями. Под толщей океанских вод находятся сотни оптоволоконных кабелей, связывающих всю планету и образующих настоящую информационную паутину. Программист Тайлер Морган-Уолл решил визуализировать эту телеком-красоту.

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Об этом сообщает издание vice.com.

Программист Морган-Уолл собрал доступные данные о местах, где проложено оптоволокно, и используя простой скрипт и открытый формат, хранящий информацию о географических структурах GeoJSON, создал карту. Ему также было известно, что протяженность подводных кабелей составляет 1,3 млн км.

Некоторые из кабелей очень короткие, так как соединяют острова, находящиеся на расстоянии в нескольких километров, например, остров, пролегающий между Ирландией и Соединенным Королевством. Другие же имеют длину в 16 тыс. км, как один из кабелей, соединяющих Азию с США.

"Карта, конечно, не точная, ведь иногда кабели ломаются и нуждаются в ремонте, и все время прокладываются новые. И, кстати, вопреки распространенному мифу, акулы не склонны жевать и портить оптоволокно", — пишет издание.

Ранее мы сообщали о том, что диджитальщик создал видео, где продемонстрировал, как менялась планета Земля на протяжение всего времени своего существования.