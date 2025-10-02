Стало известно, когда запустится новая технология 6G, но эксперты пока не в восторге

Компания Qualcomm сообщила, что будет готова к выпуску устройств 6G к концу 2028 года. Впрочем, это известие не очень впечатлило профильных специалистов.

Related video

Амбиционное заявление прозвучало на недавнем саммите Qualcomm Snapdragon, пишет techradar.com. Таким образом по сути было анонсировано начало "гонки 6G". Эксперты издания объясняют, почему не ждут слишком многого от такой, казалось бы, революционной новости.

От 2G до 5G каждое поколение сетей давало пользователям что-то новое, напоминают специалисты. Первые два поколения предоставляли возможность пользоваться телефонами – просматривать веб-страницы, читать электронную почту и так далее. Кстати, и первый iPhone появился как раз на закате "эпохи 2G".

С появлением сетей 3G появилась и опция смотреть видео на телефонах, этот период ознаменовался еще и тем, что были заложены основы для будущих стриминговых платформ Netflix и Hulu. Благодаря сетям 4G мы получили возможность транслировать видео уже в режиме реального времени.

Наконец, сети 5G подарили нам так называемый интернет вещей. По мнению экспертов, это своего рода предел – ведь сети 5G не просто быстрее, они еще и обрабатывают гораздо больше трафика. Пока что прогнозы насчет 6G довольно скептические – мол, вряд ли они принесут пользователям какие-то реально удивительные перемены.

Qualcomm и другие компании говорят, что сети 6G предоставят невиданные ранее возможности искусственного интеллекта, но пока что не совсем понятно, что это значит. Ведь 6G – это должно быть "нечто большее, чем просто задавать вопросы и получать быстрые ответы", настаивают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Китае создали первую в мире систему РЭБ c 6G. Она способна подавить даже современные истребители F-35.

Также стало известно, что создана ключевая технология для сетей 6G. Она позволит проводить удаленные оркестровые выступления и даже удаленные хирургические операции, используя голограммы и VR в реальном времени.