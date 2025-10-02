Стало відомо, коли запуститься нова технологія 6G, але експерти поки що не в захваті

Компанія Qualcomm повідомила, що буде готова до випуску пристроїв 6G до кінця 2028 року. Утім, ця звістка не дуже вразила профільних фахівців.

Амбіційна заява прозвучала на нещодавньому саміті Qualcomm Snapdragon, пише techradar.com. Таким чином по суті було анонсовано початок "гонки 6G". Експерти видання пояснюють, чому не чекають надто багато від такої, здавалося б, революційної новини.

Від 2G до 5G кожне покоління мереж давало користувачам щось нове, нагадують фахівці. Перші два покоління надавали можливість користуватися телефонами — переглядати веб-сторінки, читати електронну пошту тощо. До речі, і перший iPhone з'явився якраз на заході "епохи 2G".

З появою мереж 3G з'явилася й опція дивитися відео на телефонах, цей період ознаменувався ще й тим, що було закладено підґрунтя для майбутніх стрімінгових платформ Netflix і Hulu. Завдяки мережам 4G ми отримали можливість транслювати відео вже в режимі реального часу.

Нарешті, мережі 5G подарували нам так званий інтернет речей. На думку експертів, це свого роду межа — адже мережі 5G не просто швидші, вони ще й обробляють набагато більше трафіку. Поки що прогнози щодо 6G досить скептичні — мовляв, навряд чи вони принесуть користувачам якісь реально дивовижні зміни.

Qualcomm та інші компанії кажуть, що мережі 6G нададуть небачені раніше можливості штучного інтелекту, але поки що не зовсім зрозуміло, що це означає. Адже 6G — це має бути "щось більше, ніж просто ставити запитання й отримувати швидкі відповіді", наполягають фахівці.

