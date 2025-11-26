Епоха 6G тепер набагато ближче: вчені створили проривний чип, який всіх вразив

Дослідники з Міського університету Гонконгу (CityUHK) розробили перший у світі інтегрований фотонний радарний чіп міліметрового діапазону, досягнувши безпрецедентної точності в надзвичайно компактному корпусі.

Новий чип є значним кроком вперед у розвитку мереж інтегрованого зондування та зв'язку (ISAC), прокладаючи шлях для більш складних та потужних технологій 6G. Про це пише Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, міліметрово-хвильові радари можуть відіграти ключову роль в майбутніх мережах 6G, забезпечуючи високоточне зондування навколишнього середовища з будь-якого підключеного пристрою. Однак традиційні електронні радари давно мали труднощі з балансом між частотою та пропускною здатністю.

Щоб розв’язати цю проблему, вчені розробили проривне рішення, в якому електронні радіолокаційні сигнали генеруються та обробляються у вигляді оптичних сигналів, використовуючи широку робочу смугу пропускання, властиву оптичним системам. Також використовуються найсучасніші інтегровані фотонні технології для зменшення основної системи до розміру, меншого за монету.

Відео дня

Важливо

Конкурет Starlink випустив свій перший термінал: він виявився швидшим (відео)

Автори пояснюють, що прорив полягає в інтеграції як генерації сигналів, так і обробки відлуння цілей на одному чипі. Така конструкція значно зменшує потребу в дорогих високошвидкісних цифро-аналогових (ЦАП) та аналого-цифрових (АЦП) перетворювачах.

"Ця робота демонструє перший інтегрований фотонний радар, який може працювати в міліметрових діапазонах хвиль, з найвищою роздільною здатністю серед усіх вбудованих фотонних радарів на сьогодні. Це знаменує собою важливу віху в розвитку технології фотонних радарів", — сказав керівник дослідження, професор Ченг Ван.

Нагадаємо, компанія Qualcomm повідомила, що буде готова до випуску пристроїв 6G до кінця 2028 року.

Фокус також повідомляв, що південнокорейська компанія LG встановила рекорд передачі в мережі 6G.