Телефони Samsung залишились без чипів Samsung: чому компанія не хоче їх постачати

Між двома найважливішими підрозділами Samsung виник розкол через чипи, що може негативно вплинути на компанію в довгостроковій перспективі.

Підрозділ Samsung Device Solutions не хоче підписувати довгострокову угоду про постачання оперативної пам'яті для телефонів Galaxy. Про це пише SamMobile.

Телефони та планшети Samsung Galaxy зазвичай використовують власні мікросхеми оперативної пам'яті (DRAM) та пам'яті NAND (Now Memory) від Samsung. Однак минулого року компанія почала впроваджувати мікросхеми DRAM від Micron у свої висококласні телефони.

За даними порталу, підрозділ Samsung, що відповідальний чипи пам’яті, відмовився від угоди з підрозділом, що випускає смартфони. Ця угода передбачала постачання мікросхем DRAM для телефонів Galaxy протягом щонайменше року.

Повідомляється, що протягом останніх кількох місяців ціни на мікросхеми DRAM різко зросли. Якщо раніше чип LPDDR5X на 12 ГБ коштував 33 долари, то зараз його вартість сягнула 70 доларів. Очікується, що наступного року ціна зросте ще більше.

Як зазначають у виданні, саме тому Samsung хотіла забезпечити довгострокові постачання мікросхем DRAM зі стабільними цінами. Своєю чергою Samsung Device Solutions, який виробляє DRAM, відмовився від довгострокової угоди, щоб максимізувати прибуток.

"Підрозділ пам'яті Samsung хоче заробити на своїх мікросхемах, поки триває цей бум штучного інтелекту", — пояснили автори статті.

Нагадаємо, американські технологічні компанії Nvidia і AMD планують підвищення цін на всю лінійку своїх графічних процесорів у зв'язку зі зростанням витрат на ринку DRAM.

Фокус також повідомляв, що Nvidia попросила компанії Amkor і Samsung припинити виробництво чипів для штучного інтелекту H20, розробленого спеціально для китайського ринку.