Війна технологій загострюється: Nvidia припинила постачання ШІ-чипів до Китаю, — The Information

Компанія Nvidia зі США попросила компанію Amkor Technology і Samsung Electronics припинити цього тижня виробництво чипів для штучного інтелекту H20, розробленого спеціально для китайського ринку.

Amkor займається пакуванням чипів, а Samsung Electronics постачає модулі пам'яті з високою пропускною здатністю. Про це повідомило видання The Information, посилаючись на обізнані джерела.

Це сталося після того, як минулого тижня китайська влада викликала на зустріч представників місцевих компаній, зокрема великі інтернет-компанії Tencent і ByteDance, у зв'язку з їхніми закупівлями чипів H20. Чиновники висловили стурбованість інформаційними ризиками.

Пізніше представник Nvidia заявив у коментарі Reuters, що компанія постійно змінює ланцюжок поставок з урахуванням ситуації на ринку. За його словами, уряди США і Китаю не визнають H20 продуктом військового призначення, крім того, він не призначений для державної інфраструктури.

"Китай не покладатиметься на американські чипи для державних операцій, так само як уряд США не покладатиметься на чипи з Китаю", — заявили в Nvidia.

У квітні уряд США практично заблокував продаж до Китаю ШІ-чіпів Nvidia H20, запровадивши нові правила на експортну ліцензію. Для компанії це стало суттєвим ударом. Як заявив у травні гендиректор Дженсен Хуанг, через скорочення продажів у Китаї Nvidia може втратити 5,5 млрд доларів, оскільки це дуже великий ринок. Відразу після цього вартість акцій компанії впала більш ніж на 6%. У липні Дженсен Хуанг повідомив, що Nvidia отримала ліцензію і відновлює поставки в Китай.

Раніше писали, що Nvidia розробляє урізану версію H20, щоб обійти експортний контроль США. Як передбачалося, вона буде побудована з використанням архітектури Blackwell і коштуватиме 10-12 тисяч доларів. Низька ціна пов'язана зі слабшими технічними характеристиками і простішими вимогами до виробництва.

Тим часом у Китаї Huawei Technologies розробила свій чип ШІ Ascend 910C. Передбачається, що він зможе замінити H20 від Nvidia.