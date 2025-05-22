Без американських чипів стало навіть краще: як санкції США зіграли на руку Китаю

Політика США, покликана обмежити доступ Китаю до новітніх комп'ютерних чипів для запуску штучного інтелекту, нашкодили найбільшому американському виробнику Nvidia.

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Про це генеральний директор компанії Дженсен Хуанг заявив 21 травня на прес-конференції в Тайбеї, столиці Тайваню. Його заяву передає видання New York Times.

Через посилення контролю над експортом чипів зі США Nvidia втратила домінуюче становище в Китаї, де довгий час продавала свою продукцію. У підсумку вона очікує втратити до 5,5 мільярда доларів на продажах, а після публікації такого звіту її акції одразу ж впали більш ніж на 6%.

"Чотири роки тому, на початку правління адміністрації Байдена, частка ринку Nvidia в Китаї становила майже 95 відсотків. Сьогодні вона становить лише 50 відсотків", — поділився Дженсен Хуанг.

Китайські компанії, такі як Huawei, скористалися ситуацією і заповнили прогалину, що утворилася. Вони отримали мотивацію і державну підтримку для швидкого економічного або технологічного розвитку.

"Загалом експортний контроль виявився провалом", — підсумував Дженсен Хуанг.

Nvidia стурбована тим, що будь-яка перевага, отримана Huawei в Китаї, в кінцевому підсумку може поширитися і на інші ринки, допомагаючи Huawei створити міцнішу основу для конкуренції по всьому світу. Хоча можливості чипів Huawei менші, ніж у продукції Nvidia, вони цілком підходять для запуску систем штучного інтелекту, необхідних китайським компаніям. Останніми місяцями уряд Китаю підштовхував вітчизняні підприємства оснащувати свої центри обробки даних здебільшого чіпами місцевого виробництва.

"Дослідники ШІ все ще займаються розробкою ШІ в Китаї. Якщо у них не буде достатньо чипів Nvidia, вони використовуватимуть свої власні", — зазначив Дженсен Хуанг.

Контроль Вашингтона над експортом чипів дедалі більше ускладнює ведення бізнесу Nvidia в Китаї. За даними Bernstein Research, китайський ринок приніс компанії 17 мільярдів доларів доходу за останній фінансовий рік, що є найменшим показником за останні десять років. Nvidia повідомила про 130 мільярдів доларів світового доходу за останній фінансовий рік, збільшившись на 114 відсотків порівняно з попереднім роком.

Уряд США вперше запровадив правила, що обмежують експорт найпотужніших чипів Nvidia до Китаю, у 2022 році, коли президентом був Джозеф Байден. Nvidia відреагувала модифікацією чіпа H800, зробивши його менш потужним, щоб він не перевищував встановлений ліміт продуктивності — так з'явився H20.

За його словами, Nvidia зробить усе можливе, щоб продовжити продавати чипи ШІ в Китаї. Для США важливо, щоб китайські розробники штучного інтелекту працювали на системах, створених Nvidia, "або, принаймні, на американських технологіях".

Наступного дня після того, як уряд США розпочав розслідування щодо того, чи порушувала компанія експортні обмеження раніше, Дженсен Хуанг зустрівся з вищими економічними та торговельними чиновниками в Пекіні. А минулого тижня гендиректор був у регіоні Перської затоки під час візиту туди президента Дональда Трампа, коли адміністрація США укладала великі угоди щодо поставок передових чипів Nvidia до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

На початку травня писали, що США втрачають лідерство у сфері ШІ-чіпів через Китай. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг попередив Комітет у закордонних справах Палати представників США, що контроль експорту чипів для ШІ призведе до того, що світові стандарти почнуть визначати китайські, а не американські компанії.