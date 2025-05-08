Це провал: США втрачають лідерство у сфері ШІ-чипів через Китай

Американська компанія NVIDIA попереджає, що США можуть втратити своє нинішнє лідерство у сфері штучного інтелекту. Ще трохи — і Штати обійде Китай.

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Про це повідомляє tomshardware.com.

Як зазначає видання, генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг попередив Комітет із закордонних справ Палати представників США, що правила США щодо експорту обладнання для ШІ можуть мати дуже неприємні наслідки. Є ймовірність, що світові стандарти в результаті почнуть визначати китайці та їхня компанія Huawei.

"Ми перебуваємо на переломному етапі: Сполученим Штатам необхідно вирішити, чи будуть вони продовжувати лідирувати в глобальній розробці та впровадженні ШІ або ж нам доведеться відступити і скоротити витрати", — заявив Хуанг.

Він наголосив: "Америка не може лідирувати, сповільнюючись. Якщо ми відступимо, на наше місце прийдуть інші. І глобальна екосистема ШІ розпадеться — технологічно, економічно та ідеологічно".

Тут потрібно пояснити, чому так важливо задавати стандарти. Наприклад, свого часу саме американська Intel встановила стандарт з x86, PCIe і USB, а тепер переважна більшість пристроїв використовують ці технології тим чи іншим чином. Так само і NVIDIA поки що отримує вигоду від інвестицій в екосистему CUDA і встановлює стандарт у галузі обчислень ШІ загалом.

Однак стримування апаратного забезпечення ШІ в США спровокує швидкий розвиток конкуруючих екосистем ШІ, які в підсумку можуть перевершити розроблену в Америці.

NVIDIA — топ, але чи надовго?

Поки що NVIDIA та її екосистема CUDA встановлюють стандарти для додатків ШІ по всьому світу, як для навчання, так і для виведення. З такими продуктами, як GB200/GB300 NVL72, NVIDIA може працювати з компаніями, яким потрібні локальні розгортання ШІ для їхніх застосунків. З огляду на глобальну поширеність CUDA, це зробити просто та досить дешево.

Проте, у NVIDIA є внутрішні конкуренти, включно з традиційними AMD і Intel, і новачками, такими як D-Matrix і Tenstorrent.

На зовнішньому ринку теж не все безхмарно: наразі NVIDIA лідирує в галузі ШІ не тільки в США, а й у Європі та Китаї. Переважна більшість китайських високотехнологічних гігантів — Alibaba, ByteDance, Tencent і багато інших — використовують обладнання NVIDIA, з ним працюють і практично всі європейські компанії.

Але тут NVIDIA стикається з конкуренцією з боку Китаю — вже є Biren Technology, InnoSilicon і Moore Threads, які поки займають незначну частку ринку, але в перспективі можуть вирватися вперед.

Китайська загроза у сфері ШІ

Але, незважаючи на те, що у Biren, InnoSilicon і Moore Threads доволі хороше обладнання, поки що їм бракує екосистеми, яку можна порівняти з CUDA. А ось Huawei має в своєму розпорядженні систему Cloud Matrix 384, яка, як стверджують розробники, може перевершити NVIDIA.

До того ж, у китайської компанії є власна орієнтована на ШІ обчислювальна архітектура для нейронних мереж (CANN), розроблена спеціально для використання потенціалу процесорів HiSilicon Ascend AI від Huawei.

Китайська система поки що недосконала, однак, якщо графічні процесори NVIDIA будуть недоступні для китайських і європейських покупців, ті почнуть розглядати апаратне забезпечення Huawei — а можливо, і Biren, Innosilicon або Moore Threads. Це не тільки істотно скоротить доходи NVIDIA, а й може вивести її конкурентів з Китаю в законодавці моди в сегменті ШІ.

Що стосується нових правил експорту США для обчислювальних графічних процесорів (так звані правила AI Diffusion Rule), то вони набувають чинності вже 15 травня. Якщо коротко, то їхня суть зводиться до того, що необмежений доступ до високопродуктивних чипів AI, таких як H100 від NVIDIA, мають американські компанії та обрана група з 18 союзних країн, класифікованих як "Tier 1". Для компаній у країнах "Tier 2" є річний ліміт приблизно в 50 тис. графічних процесорів класу H100. Країни, марковані як "Tier 3", включно з Китаєм і Росією, взагалі позбавлені можливості отримання такого обладнання. Нинішня адміністрація Дональда Трампа зараз переглядає цю систему рівнів, щоб зробити її більш простою і реалізованою, і, за чутками, збирається зробити обмеження для країн рівня 2 ще більш суворими.

Таким чином NVIDIA може не тільки втратити можливість продавати свої графічні процесори в Китай, а й її китайські клієнти будуть змушені або використовувати свої графічні процесори в хмарі, або переходити на процесори, розроблені в самому Китаї, наприклад, розроблені Huawei. І врешті-решт Huawei може вибитися в лідери в галузі штучного інтелекту

Раніше Фокус писав, що в Китаї винайшли новий ШІ-чіп, незважаючи на санкції США. Зокрема, поставки чипів Huawei 910C вже почалися всього через кілька тижнів після того, як США прибрали NVIDIA H20 з китайського ринку.

Також стало відомо, що Китай обіцяє обійти США в розробці нових надпотужних чипів. Китайська Huawei Technologies проводить тестування процесора штучного інтелекту Ascend 910D. Він є новою розробкою компанії і, як стверджується, стане найпотужнішим на сьогоднішній день.