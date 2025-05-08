Это провал: США теряют лидерство в сфере ИИ-чипов из-за Китая

Американская компания NVIDIA предупреждает, что США могут потерять свое нынешнее лидерство в сфере искусственного интеллекта. Еще немного — и Штаты обойдет Китай.

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Об этом сообщает tomshardware.com.

Как отмечает издание, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг предупредил Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, что правила США по экспорту оборудования для ИИ могут иметь очень неприятные последствия. Есть вероятность, что мировые стандарты в результате начнут определять китайцы и их компания Huawei.

"Мы находимся на переломном этапе: Соединенным Штатам необходимо решить, будут ли они продолжать лидировать в глобальной разработке и внедрении ИИ или же нам придется отступить и сократить расходы", — заявил Хуанг.

Он подчеркнул: "Америка не может лидировать, замедляясь. Если мы отступим, на наше место придут другие. И глобальная экосистема ИИ распадется — технологически, экономически и идеологически".

Здесь нужно объяснить, почему так важно задавать стандарты. Например, в свое время именно американская Intel установила стандарт по x86, PCIe и USB, а теперь подавляющее большинство устройств используют эти технологии тем или иным образом. Так же и NVIDIA пока что получает выгоду от инвестиций в экосистему CUDA и устанавливает стандарт в области вычислений ИИ в целом.

Однако сдерживание аппаратного обеспечения ИИ в США спровоцирует быстрое развитие конкурирующих экосистем ИИ, которые в итоге могут превзойти разработанную в Америке.

NVIDIA — топ, но надолго ли?

Пока что NVIDIA и ее экосистема CUDA устанавливают стандарты для приложений ИИ по всему миру, как для обучения, так и для вывода. С такими продуктами, как GB200/GB300 NVL72, NVIDIA может работать с компаниями, которым нужны локальные развертывания ИИ для их приложений. Учитывая глобальную распространенность CUDA, это сделать просто и достаточно дешево.

Тем не менее, у NVIDIA есть внутренние конкуренты, включая традиционных AMD и Intel, и новичков, таких как D-Matrix и Tenstorrent.

На внешнем рынке тоже не все безоблачно: на данный момент NVIDIA лидирует в области ИИ не только в США, но и в Европе и Китае. Подавляющее большинство китайских высокотехнологичных гигантов — Alibaba, ByteDance, Tencent и многие другие — используют оборудование NVIDIA, с ним работают и практически все европейские компании.

Но здесь NVIDIA сталкивается с конкуренцией со стороны Китая — уже есть Biren Technology, InnoSilicon и Moore Threads, которые пока занимают незначительную долю рынка, но в перспективе могут вырваться вперед.

Китайская угроза в сфере ИИ

Но, несмотря на то, что у Biren, InnoSilicon и Moore Threads довольно хорошее оборудование, пока что им не хватает экосистемы, сопоставимой с CUDA. А вот Huawei имеет в своем распоряжении систему Cloud Matrix 384, которая, как утверждают разработчики, может превзойти NVIDIA.

К тому же, у китайской компании есть собственная ориентированная на ИИ вычислительная архитектура для нейронных сетей (CANN), разработанная специально для использования потенциала процессоров HiSilicon Ascend AI от Huawei.

Китайская система пока что несовершенна, однако, если графические процессоры NVIDIA будут недоступны для китайских и европейских покупателей, те начнут рассматривать аппаратное обеспечение Huawei — а возможно, и Biren, Innosilicon или Moore Threads. Это не только существенно сократит доходы NVIDIA, но и может вывести ее конкурентов из Китая в законодатели моды в сегменте ИИ.

Что касается новых правил экспорта США для вычислительных графических процессоров (так называемые правила AI Diffusion Rule), то они вступают в силу уже 15 мая. Если коротко, то их суть сводится к тому, что неограниченный доступ к высокопроизводительным чипам AI, таким как H100 от NVIDIA, имеют американские компании и избранная группа из 18 союзных стран, классифицированных как "Tier 1". Для компаний в странах "Tier 2" есть годовой лимит примерно в 50 тыс. графических процессоров класса H100. Страны, маркированные как "Tier 3", включая Китай и Россию, вообще лишены возможности получения такого оборудования. Нынешняя администрация Дональда Трампа сейчас пересматривает эту систему уровней, чтобы сделать ее более простой и реализуемой, и, по слухам, собирается сделать ограничения для стран уровня 2 еще более строгими.

Таким образом NVIDIA может не только потерять возможность продавать свои графические процессоры в Китай, но и ее китайские клиенты будут вынуждены либо использовать свои графические процессоры в облаке, либо переходить на процессоры, разработанные в самом Китае, например, разработанные Huawei. И в конце концов Huawei может выбиться в лидеры в области искусственного интеллекта

Ранее Фокус писал, что в Китае изобрели новый ИИ-чип, несмотря на санкции США. В частности, поставки чипов Huawei 910C уже начались всего через несколько недель после того, как США убрали NVIDIA H20 с китайского рынка.

Также стало известно, что Китай обещает обойти США в разработке новых сверхмощных чипов. Китайская Huawei Technologies проводит тестирование процессора искусственного интеллекта Ascend 910D. Он является новой разработкой компании и, как утверждается, станет самым мощным на сегодняшний день.