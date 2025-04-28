Китай обещает обойти США в разработке новых сверхмощных чипов: что об этом известно

Китайская Huawei Technologies проводит тестирование процессора искусственного интеллекта Ascend 910D. Он является новой разработкой компании и, как утверждается, станет самым мощным на сегодня — мощнее даже американского NVIDIA H100.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

Первые семплы нового процессора Huawei ожидает в конце мая. К тестированию привлекли несколько китайских технических фирм.

Однако никаких деталей относительно характеристик нового процессора пока не сообщается.

Ранее в этом месяце США ограничили продажи чипов Nvidia H20 в Китае, — в рамках так называемой тарифной войны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Но такие ограничения дали определенные возможности китайским игрокам технологического рынка — в частности, Huawei.

В этом году Huawei планирует поставить более 800 тыс. микросхем Ascend 910B и 910C, а на фоне экспортных ограничений со стороны США рассматривается и возможность увеличения заказов.

Несмотря на то, что Huawei и другие китайские фирмы испытали определенные проблемы с производством, им все же удалось сохранить производство чипов, сопоставимых по характеристикам с Nvidia. Как отмечает издание, информация о разработке новых продуктов Huawei является показателем активизации Китая в борьбе за технологическую независимость в сфере искусственного интеллекта и уменьшение зависимости от американских чипов.

Ранее Фокус сообщал, что компания Huawei совместно с оператором China Unicom запустили в китайской провинции Хэбэй первую в мире широкополосную сеть стандарта 10G, при которой загрузка составила 9834 Мбит/с.

Также в этом месяце Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 80 стоимостью 165 долларов с довольно интересными характеристиками. В частности, Enjoy 80 поставляется с огромной батареей емкостью 6620 мАч. Еще одной важной характеристикой Enjoy 80 является экран с частотой обновления кадров 90 Гц и диагональю 6,67 дюйма.