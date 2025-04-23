Дешевый, но выносливый: Huawei выпускает смартфон Enjoy 80 с необычной батареей

Китайская компания Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 80 стоимостью 165 долларов, который получил много интересных особенностей.

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О них рассказало издание Phone Arena.

Enjoy 80 поставляется с огромной батареей емкостью 6620 мАч. Она относится к типу кремниево-углеродных, когда кремний добавляют к углеродному аноду обычного литий-ионного аккумулятора, чтобы увеличить емкость. С ее помощью смартфон может дольше проработать без подзарядки. Поддерживаются зарядные устройства мощностью до 40 Вт.

Еще одной ключевой особенностью Enjoy 80 стал экран с частотой обновления кадров 90 Гц и диагональю 6,67 дюйма. С ним играть и смотреть фильмы будет приятнее, но не слишком, поскольку используется устаревший LCD-дисплей, а не красочный OLED. К тому же, экран имеет разрешение 720 x 1604 пикселей (HD+), 264 PPI и пиковую яркость 1000 нит, и это довольно слабые показатели в 2025 году.

Huawei Enjoy 80 работает оснащен процессором Kirin 710A 2018 года, созданным по 14-нм технологическому процессу. Он получил 8 ГБ оперативной памяти, имеет несколько вариантов встроенной: от 128 ГБ до 512 ГБ. Операционной системой выступает китайская HarmonyOS 4.0.

Huawei Enjoy 80 будет продаваться в четырех цветах Фото: Huawei

Есть всего одна основная камера с разрешением 50 МП (1080p), объективом с апертурой f/1.8 и датчиком глубины. Производитель обещает четыре цвета корпуса: "небесный синий", "небесный белый", "золотисто-черный" и "полевой зеленый". Huawei Enjoy 80 поступит в продажу в Китае с 26 апреля, но пока неизвестно, когда выйдет на глобальный рынок.

Ранее писали, что смартфон Xiaomi 16 может получить батарею емкостью 7000 мАч первым среди потребительских моделей. Уже существуют телефоны и с большими аккумуляторами, но, как правило, это тяжелые нишевые гаджеты, ориентированные на защиту от жестких условий окружающей среды.

Писали также, что смартфоны будут стоить намного дороже из-за перехода на новые чипы производства TSMC. Тайваньский гигант готовится запустить 2-нанометровые узлы, которые повысят производительность на 15%. Чипы, созданны по новой технологии, могут получить iPhone 18, Samsung Galaxy S27, Oppo Find X10, Vivo X400.