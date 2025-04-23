Дешевий, але витривалий: Huawei випускає смартфон Enjoy 80 з незвичайною батареєю

Китайська компанія Huawei представила бюджетний смартфон Enjoy 80 вартістю 165 доларів, який отримав багато цікавих особливостей.

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Про них розповіло видання Phone Arena.

Enjoy 80 поставляється з величезною батареєю ємністю 6620 мАг. Вона належить до типу кремнієво-вуглецевих, коли кремній додають до вуглецевого анода звичайного літій-іонного акумулятора, щоб збільшити ємність. З її допомогою смартфон може довше пропрацювати без підзарядки. Підтримуються зарядні пристрої потужністю до 40 Вт.

Ще однією ключовою особливістю Enjoy 80 став екран з частотою оновлення кадрів 90 Гц і діагоналлю 6,67 дюйма. З ним грати і дивитися фільми буде приємніше, але не дуже, оскільки використовується застарілий LCD-дисплей, а не барвистий OLED. До того ж, екран має роздільну здатність 720 x 1604 пікселів (HD+), 264 PPI і пікову яскравість 1000 ніт, і це доволі слабкі показники у 2025 році.

Huawei Enjoy 80 працює оснащений процесором Kirin 710A 2018 року, створеним за 14-нм технологічним процесом. Він отримав 8 ГБ оперативної пам'яті, має кілька варіантів вбудованої: від 128 ГБ до 512 ГБ. Операційною системою виступає китайська HarmonyOS 4.0.

Huawei Enjoy 80 продаватимуть у чотирьох кольорах Фото: Huawei

Є всього одна основна камера з роздільною здатністю 50 МП (1080p), об'єктивом з апертурою f/1.8 і датчиком глибини. Виробник обіцяє чотири кольори корпусу: "небесний синій", "небесний білий", "золотисто-чорний" і "польовий зелений". Huawei Enjoy 80 надійде в продаж у Китаї з 26 квітня, але поки невідомо, коли вийде на глобальний ринок.

Раніше писали, що смартфон Xiaomi 16 може отримати батарею ємністю 7000 мАг першим серед споживчих моделей. Уже існують телефони і з великими акумуляторами, але, як правило, це важкі нішеві гаджети, орієнтовані на захист від жорстких умов навколишнього середовища.

Писали також, що смартфони коштуватимуть набагато дорожче через перехід на нові чіпи виробництва TSMC. Тайванський гігант готується запустити 2-нанометрові вузли, які підвищать продуктивність на 15%. Чіпи, створені за новою технологією, можуть отримати iPhone 18, Samsung Galaxy S27, Oppo Find X10, Vivo X400.