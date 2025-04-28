Китай обіцяє обійти США у розробці нових надпотужних чипів: що про це відомо

Китайська Huawei Technologies проводить тестування процесора штучного інтелекту Ascend 910D. Він є новою розробкою компанії та, як стверджується, стане найпотужнішим на сьогодні – потужніше навіть за американський NVIDIA H100.

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Про це пише The Wall Street Journal.

На перші семпли нового процесора Huawei очікує наприкінці травня. До тестування залучили декілька китайських технічних фірм.

Проте жодних деталей щодо характеристик нового процесора наразі не повідомляється.

Раніше цього місяця США обмежили продажі чипів Nvidia H20 у Китаї, – згідно з так званою тарифною війною президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Але такі обмеження дали певні можливості китайським гравцям технологічного ринку – зокрема, Huawei.

Цього року Huawei планує поставити понад 800 тис. мікросхем Ascend 910B і 910C, а на тлі експортних обмежень з боку США обмірковується і можливість збільшення замовлень.

Попри те, що Huawei та інші китайські фірми зазнали певних проблем з виробництвом, їм все ж таки вдалося зберегти виробництво чипів, зіставних за характеристиками з Nvidia. Як зауважує видання, інформація про розробку нових продуктів Huawei є показником активізації Китаю у боротьбі за технологічну незалежність у сфері штучного інтелекту та зменшення залежності від американських чипів.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Huawei спільно з оператором China Unicom запустили у китайській провінції Хебей першу у світі широкосмугову мережу стандарту 10G, за якої завантаження становило 9834 Мбіт/с.

Також цього місяця Huawei представила бюджетний смартфон Enjoy 80 вартістю 165 доларів з доволі цікавими характеристиками. Зокрема, Enjoy 80 поставляється з величезною батареєю ємністю 6620 мАг. Ще однією важливою характеристикою Enjoy 80 є екран з частотою оновлення кадрів 90 Гц і діагоналлю 6,67 дюйма.