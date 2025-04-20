Китай представив першу у світі мережу 10G: виміряна швидкість перевищила 9800 Мбіт/с (фото)

Компанія Huawei спільно з оператором China Unicom у районі Сюн'ань китайської провінції Хебей запустили першу у світі широкосмугову мережу стандарту 10G, за якої завантаження становило 9834 Мбіт/с.

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Про це повідомляє ресурс Mydrivers.

Вона побудована на базі оптичної мережі 50G PON, яка дає змогу збільшити пропускну здатність одразу до 10 гігабіт на секунду. При цьому затримка становить лише 3 мілісекунди.

Перевірку провели в "польових умовах", у будинку звичайного користувача. Під час випробувань реальна швидкість завантаження в мережі, як повідомляється, досягла 9834 Мбіт/с, а швидкість відправки — 1008 Мбіт/с.

"Раніше завантаження фільму у форматі 4K займало кілька хвилин, а тепер на це пішло всього кілька секунд", — поділився враженнями користувач.

Швидкість 10G

При цьому, за одночасного використання кількох смарт-пристроїв удома мережа працювала безперебійно, а відтворення відео у форматі 8K, надшвидкі хмарні кіберспортивні ігри та системи "розумного дому" працювали стабільно.

Також наголошується, що деякі користувачі вже випробували широкосмуговий доступ до Інтернету, коли фільм у форматі 8K розміром близько 90 ГБ завантажувався за 72 секунди. При цьому при використанні мережі з гігабітним доступом на таку ж операцію піде близько 12 хвилин.

Нагадаємо, американська авіакомпанія United Airlines оснастила свій регіональний флот супутниковим інтернетом Starlink від SpaceX, який пропонує швидкість до 250 Мбіт/с. Це майже в 50 разів швидше за швидкості Wi-Fi на інших регіональних літаках.

Також Фокус писав, що у 2025 українські мобільні оператори відключатимуть абонентів від 3G-мережі.