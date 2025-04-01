Wi-Fi від Starlink почав працювати в 50 разів швидше, ніж раніше: хто може користуватися

Завдяки швидкості 250 Мбіт/с пасажири авіакомпанії United Airlines (США) тепер можуть насолоджуватися блискавичним підключенням під час польоту.

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Авіакомпанія United Airlines оснастила свій регіональний флот супутниковим інтернетом Starlink від SpaceX, пише interestingengineering.com.

Порівняно з наявними рішеннями для доступу в інтернет на борту Starlink пропонує значно вищу швидкість — до 250 Мбіт/с, що майже в 50 разів швидше за поточні швидкості Wi-Fi на регіональних літаках.

Wi-Fi Starlink буде безкоштовним для учасників MileagePlus. Пасажири отримають доступ до стримінгових сервісів, онлайн-шопінгу, ігор та інших розважальних можливостей без додаткових зборів. Членство в MileagePlus безкоштовне, і клієнти можуть зареєструватися на веб-сайті United, щоб скористатися послугою.

Нещодавно авіакомпанія оголосила, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) схвалило перший тип літака, який отримає високошвидкісну систему Wi-Fi, що стане значним кроком на шляху до надання пасажирам швидшого та надійнішого доступу до інтернету. Перший комерційний рейс із підключенням Starlink заплановано на травень.

FAA видало додатковий сертифікат типу (STC) для Embraer 175 компанії United, що зробило його першим літаком у парку авіакомпанії, який офіційно підтримує технологію Starlink. Схвалення відкриває United шлях до початку оснащення своїх двокабінних регіональних літаків супутниковим інтернет-сервісом. Авіакомпанія планує модернізувати близько 40 регіональних літаків на місяць, з метою завершити установку на всіх 300 Embraer 175 до кінця року.

У рамках підготовки до повного запуску United проведе бета-тестування на окремих рейсах, щоб відточити систему і забезпечити безперебійний досвід для пасажирів.

Авіакомпанія також співпрацює зі Starlink і FAA для отримання дозволів на встановлення на більш ніж 16 додаткових моделях літаків, що охоплюють як регіональні, так і основні авіапарки. Процес сертифікації охоплює суворі етапи проєктування, встановлення та тестування перед остаточним схваленням FAA.

United наголосила на експлуатаційних перевагах системи Starlink, відзначивши її легку конструкцію, оптимізований процес встановлення та підвищену надійність у різних погодних умовах.

Зобов'язання United з модернізації свого підключення на борту почалося торік, коли авіакомпанія підписала угоду зі Starlink щодо впровадження супутникового інтернету на всьому своєму флоті з понад 1000 літаків.

Інші авіакомпанії, включно з Hawaiian Airlines і регіональним перевізником JSX, також співпрацюють зі Starlink для поліпшення своїх послуг інтернету на борту.

Тим часом у Канаді авіакомпанія WestJet Airlines зіткнулася з деякою критикою з боку пасажирів щодо свого власного розгортання Starlink Wi-Fi.

Раніше ми писали, що експерт назвав єдину альтернативу інтернету для ЗСУ. За словами Сергія Флеша, швидкість супутникового інтернету OneWeb порівнянна зі Starlink, проте тарифи значно вищі для приватних осіб.