Wi-Fi от Starlink начал работать в 50 раз быстрее, чем раньше: кто может пользоваться
Благодаря скорости 250 Мбит/с пассажиры авиакомпании United Airlines (США) теперь могут наслаждаться молниеносным подключением во время полета.
Авиакомпания United Airlines оснастила свой региональный флот спутниковым интернетом Starlink от SpaceX, пишет interestingengineering.com.
По сравнению с существующими решениями для доступа в интернет на борту Starlink предлагает значительно более высокую скорость — до 250 Мбит/с, что почти в 50 раз быстрее текущих скоростей Wi-Fi на региональных самолетах.
Wi-Fi Starlink будет бесплатным для участников MileagePlus. Пассажиры получат доступ к стриминговым сервисам, онлайн-шопингу, играм и другим развлекательным возможностям без дополнительных сборов. Членство в MileagePlus бесплатное, и клиенты могут зарегистрироваться на веб-сайте United, чтобы воспользоваться услугой.
Недавно авиакомпания объявила, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) одобрило первый тип самолета, который получит высокоскоростную систему Wi-Fi, что станет значительным шагом на пути к предоставлению пассажирам более быстрого и надежного доступа в интернет. Первый коммерческий рейс с подключением Starlink запланирован на май.
FAA выдало дополнительный сертификат типа (STC) для Embraer 175 компании United, что сделало его первым самолетом в парке авиакомпании, официально поддерживающим технологию Starlink. Одобрение открывает United путь к началу оснащения своих двухкабинных региональных самолетов спутниковым интернет-сервисом. Авиакомпания планирует модернизировать около 40 региональных самолетов в месяц, с целью завершить установку на всех 300 Embraer 175 к концу года.
В рамках подготовки к полному запуску United проведет бета-тестирование на отдельных рейсах, чтобы отточить систему и обеспечить бесперебойный опыт для пассажиров.
Авиакомпания также сотрудничает со Starlink и FAA для получения разрешений на установку на более чем 16 дополнительных моделях самолетов, охватывающих как региональные, так и основные авиапарки. Процесс сертификации включает строгие этапы проектирования, установки и тестирования перед окончательным одобрением FAA.
United подчеркнула эксплуатационные преимущества системы Starlink, отметив ее легкую конструкцию, оптимизированный процесс установки и повышенную надежность в различных погодных условиях.
Обязательство United по модернизации своего подключения на борту началось в прошлом году, когда авиакомпания подписала соглашение со Starlink о внедрении спутникового интернета на всем своем флоте из более чем 1000 самолетов.
Другие авиакомпании, включая Hawaiian Airlines и регионального перевозчика JSX, также сотрудничают со Starlink для улучшения своих услуг интернета на борту.
Тем временем в Канаде авиакомпания WestJet Airlines столкнулась с некоторой критикой со стороны пассажиров относительно своего собственного развертывания Starlink Wi-Fi.
Ранее мы писали, что эксперт назвал единственную альтернативу интернета для ВСУ. По словам Сергея Флэша, скорость спутникового интернета OneWeb сопоставима со Starlink, однако тарифы значительно выше для частных лиц.