Китай представил первую в мире сеть 10G: измеренная скорость превысила 9800 Мбит/с (фото)

Компания Huawei совместно с оператором China Unicom в районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй запустили первую в мире широкополосную сеть стандарта 10G, при которой загрузка составила 9834 Мбит/с.

Related video

Об этом сообщает ресурс Mydrivers.

Она построена на базе оптической сети 50G PON, которая позволяет увеличить пропускную способность сразу до 10 гигабит в секунду. При этом задержка составляет всего 3 миллисекунды.

Проверку провели в "полевых условиях", в доме обычного пользователя. Во время испытаний реальная скорость загрузки в сети, как сообщается, достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки — 1008 Мбит/с.

"Раньше загрузка фильма в формате 4K занимала несколько минут, а теперь на это ушло всего несколько секунд", — поделился впечатлениями пользователь.

Скорость 10G

При этом, при одновременном использовании нескольких смарт-устройств дома сеть работала бесперебойно, а воспроизведение видео в формате 8K, сверхбыстрые облачные киберспортивные игры и системы "умного дома" работали стабильно.

Также отмечается, что некоторые пользователи уже опробовали широкополосный доступ в Интернет, когда фильм в формате 8K размером около 90 ГБ загружался за 72 секунды. При этом при использовании сети с гигабитным доступом на такую же операцию уйдет около 12 минут.

Напомним, американская авиакомпания United Airlines оснастила свой региональный флот спутниковым интернетом Starlink от SpaceX, который предлагает скорость до 250 Мбит/с. Это почти в 50 раз быстрее скоростей Wi-Fi на других региональных самолетах.

Также Фокус писал, что в 2025 украинские мобильные операторы будут отключать абонентов от 3G-сети.