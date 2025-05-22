Без американских чипов стало даже лучше: как санкции США сыграли на руку Китаю

Политика США, призванная ограничить доступ Китая к новейшим компьютерным чипам для запуска искусственного интеллекта, навредили крупнейшему американскому производителю Nvidia.

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Об этом генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявил 21 мая на пресс-конференции в Тайбэе, столице Тайваня. Его заявление передает издание New York Times.

Из-за ужесточения контроля над экспортом чипов из США Nvidia лишилась доминирующего положения в Китае, где долгое время продавала свою продукцию. В итоге она ожидает потерять до 5,5 миллиарда долларов на продажах, а после публикации такого отчета ее акции сразу же упали более чем на 6%.

"Четыре года назад, в начале правления администрации Байдена, доля рынка Nvidia в Китае составляла почти 95 процентов. Сегодня она составляет всего 50 процентов", — поделился Дженсен Хуанг.

Китайские компании, такие как Huawei, воспользовались ситуацией и заполнили образовавшуюся брешь. Они получили мотивацию и государственную поддержку для быстрого экономического или технологического развития.

"В целом экспортный контроль оказался провалом", — подытожил Дженсен Хуанг.

Nvidia обеспокоена тем, что любое преимущество, полученное Huawei в Китае, в конечном итоге может распространиться и на другие рынки, помогая Huawei создать более прочную основу для конкуренции по всему миру. Хотя возможности чипов Huawei меньше, чем у продукции Nvidia, они вполне подходят для запуска систем искусственного интеллекта, необходимых китайским компаниям. В последние месяцы правительство Китая подталкивало отечественные предприятия оснащать свои центры обработки данных в основном чипами местного производства.

"Исследователи ИИ все еще занимаются разработкой ИИ в Китае. Если у них не будет достаточно чипов Nvidia, они будут использовать свои собственные", — отметил Дженсен Хуанг.

Контроль Вашингтона над экспортом чипов все больше затрудняет ведение бизнеса Nvidia в Китае. По данным Bernstein Research, китайский рынок принес компании 17 миллиардов долларов дохода за последний финансовый год, что является наименьшим показателем за последние десять лет. Nvidia сообщила о 130 миллиардах долларов мирового дохода за последний финансовый год, увеличившись на 114 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Правительство США впервые ввело правила, ограничивающие экспорт самых мощных чипов Nvidia в Китай, в 2022 году, когда президентом был Джозеф Байден. Nvidia отреагировала модификацией чип H800, сделав его менее мощным, чтобы он не превышал установленный лимит производительности — так появился H20.

По его словам, Nvidia сделает все возможное, чтобы продолжить продавать чипы ИИ в Китае. Для США важно, чтобы китайские разработчики искусственного интеллекта работали на системах, созданных Nvidia, "или, по крайней мере, на американских технологиях".

На следующий день после того, как правительство США начало расследование относительно того, нарушала ли компания экспортные ограничения раньше, Дженсен Хуанг встретился с высшими экономическими и торговыми чиновниками в Пекине. А на прошлой неделе гендиректор был в регионе Персидского залива во время визита туда президента Дональда Трампа, когда администрация США заключала крупные соглашения о поставках передовых чипов Nvidia в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

В начале мая писали, что США теряют лидерство в сфере ИИ-чипов из-за Китая. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг предупредил Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, что контроль экспорта чипов для ИИ приведет к тому, что мировые стандарты начнут определять китайские, а не американские компании.