Бей своих, чтобы чужие боялись: смогут ли США останавливать развитие ИИ в Китае

Новые правила экспортного контроля в США вынуждают компанию Nvidia получать лицензию на продажу своих чипов H20 в Китае. Меры призваны помешать китайцам разрабатывать искусственный интеллект, но для этого может быть уже слишком поздно.

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Фокус перевел статью издания Foreing Policy о том, могут ли еще США замедлить технологическое развитие Китая или им лучше смириться с неизбежным.

Дружественный огонь по Nvidia

Для компании стоимостью почти в $3 триллиона неожиданные расходы в несколько миллиардов долларов могут показаться относительно незначительными. Однако заявление американского производителя микросхем Nvidia в регулирующем документе в начале этого месяца о том, что он ожидает понести расходы в размере до $5,5 миллиардов в результате новых мер экспортного контроля США, привело к падению акций компании более чем на 6% на следующий день и вызвало коллективную дрожь во всей отрасли полупроводниковых микросхем.

Серьезный финансовый удар по Nvidia нанесло новое правило администрации Трампа, требующее от компании получения специальной лицензии на продажу своих чипов H20 в Китае, что создает еще одно препятствие для доступа к одному из крупнейших в мире технологических рынков и главному конкуренту США в гонке за искусственный интеллект.

Согласно сообщению Nvidia, администрация Трампа заявила, что новое требование к лицензии призвано предотвратить "использование или перенаправление чипов в суперкомпьютер в Китае". Это последняя попытка Соединенных Штатов замедлить развитие искусственного интеллекта в Китае и сохранить преимущество Соединенных Штатов.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан на выставке CES 2025 Фото: NVidia

Извечный вопрос, возникающий в связи с ограничениями США на китайские технологии за последние восемь лет, заключался в том, насколько хорошо они на самом деле работают. Значительные достижения Китая в этом году — такие, как запуск передовой модели ИИ DeepSeek-R1 и достижения в области полупроводниковых чипов от технологического гиганта Huawei — вновь разожгли эти дебаты.

Некоторые эксперты и политики сейчас задаются вопросом, не слишком ли поздно помешать Китаю догнать американские технологии искусственного интеллекта, и не следует ли Соединенным Штатам вместо этого придерживаться более тесного сотрудничества с Пекином в вопросах разработки и регулирования искусственного интеллекта.

Чипы Nvidia в Китае

Nvidia создала H20 в качестве обходного пути для ограничений правительства США на другой свой чип — H800, который администрация Байдена запретила компании продавать в Китай в октябре 2023 года. H800 также был создан в ответ на более ранние ограничения администрации Байдена на продажи Nvidia. Теперь Трамп снова изменил правила игры.

"Пришел первый раунд контроля чипов, и они установили эту планку, а затем Nvidia сказала: "Хорошо, мы создадим самую крутую вещь, которую сможем, из разрешенных, и продадим их кучу, потому что нам только что сказали, что мы можем их продавать", — и затем группа людей в Вашингтоне разозлилась, как будто это было непатриотичным поступком, — сказал Грэм Вебстер, научный сотрудник Стэнфордского университета, который фокусируется на технологической политике Китая. — Я думаю, позиция [Nvidia] довольно последовательна — создавать все более продвинутые чипы и продавать как можно больше тем, кому могут их доставить", — сказал он.

Графические процессоры (GPU) Nvidia — тип полупроводниковой схемы, которую компания изобрела в 1999 году — в последнее время стали очень популярны из-за их критической роли в обучении моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT от OpenAI и его конкурентов. Они также сделали продукцию компании главной целью экспортного контроля со стороны сменяющих друг друга администраций США, намеревающихся ограничить доступ Китая к передовым технологиям.

Трамп и Байден против Китая

Первая администрация Трампа начала эту работу, ограничив доступ Huawei к полупроводниковым чипам и другим технологиям США, внеся компанию (и другие китайские фирмы) в так называемый "список субъектов" Министерства торговли в 2019 году. Администрация Байдена расширила борьбу в 2022 году, введя ограничения на экспорт чипов и технологий их производства в Китай и продолжая периодически расширять эти ограничения вплоть до окончания срока полномочий Байдена в январе.

Одной из самых больших неопределенностей, связанных с возвращением Трампа в Белый дом, было то, как его ястребиная позиция в отношении Китая до Байдена проявится и после Байдена. Хотя были некоторые развороты и некоторые продолжения, ранние признаки его стратегии второго срока по сдерживанию полупроводниковой промышленности Китая указывают на то, что она будет продолжаться.

Однако на этот раз Трампу пришлось столкнуться с целой серией недавних напоминаний со стороны Китая о его продолжающемся — и тревожном для Вашингтона — прогрессе.

Феномен DeepSeek

Ни одно из этих напоминаний не было столь четким, как DeepSeek, чья языковая модель R1, представленная в конце января, продемонстрировала возможности, сопоставимые с возможностями американского лидера OpenAI, но при этом значительно уступающие ей по стоимости и вычислительной мощности.

Дебют DeepSeek вызвал шок в Вашингтоне, хотя эксперты до сих пор спорят о том, в какой степени он на самом деле стал страшным "моментом Cпутника-1" для американского ИИ.

"Сила реакции в Вашингтоне показала, что многие люди не осознавали, насколько быстро Китай следует за нами. Это была хорошая проверка реальности", — сказала Хелен Тонер, директор по стратегии и фундаментальным исследовательским грантам в Центре безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета.

Китайская модель искусственного интеллекта Deepseek R1 вызвала много шума Фото: china-gadgets.de

Что еще более показательно, открытие DeepSeek вызвало у политиков США вопросы об эффективности экспортного контроля. Это связано с тем, что успех DeepSeek пришел на волне американских чипов — компания обучала свою модель в основном с использованием графических процессоров Nvidia H800 и H20. Эти чипы были приобретены законно. DeepSeek накопила достаточно H800 до того, как администрация Байдена ужесточила запрет на чипы в 2023 году. В постоянно расширяющейся игре "бей крота" правительство США замахнулось слишком поздно.

В то же время невозможность для китайских компаний, занимающихся ИИ, получить доступ к самым передовым американским чипам могла парадоксальным образом подстегнуть их инновации, заставив их быть более изобретательными, как это было в случае с DeepSeek.

"Здесь, в Китае, DeepSeek действительно вдохновил людей, которые уделяют внимание развитию ИИ, ведь они считают, что это показывает, что даже в условиях санкций и различных видов эмбарго со стороны США китайская компания все равно может найти способ наверстать упущенное", — сказал Сяо Цянь, заместитель декана Института международного управления ИИ и заместитель директора Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа в Пекине.

Бум ИИ в Китае

И DeepSeek не одинок. Согласно бенчмаркингу Института антропоцентричного искусственного интеллекта Стэнфордского университета, ведущие китайские модели искусственного интеллекта стремительно приближаются к своим американским аналогам, несмотря на ограничения. В марте Кай-Фу Ли, генеральный директор инвестиционной компании 01.AI из Пекина и ведущий эксперт по искусственному интеллекту, сообщил агентству Reuters, что китайские компании, занимающиеся ИИ, теперь отстают от американских фирм всего на три месяца по основным технологиям.

Китайские технологические гиганты также спешат выпустить собственные передовые чипы. Reuters сообщило, что Huawei готовится выпустить свой новый чип ИИ Ascend 910C, который китайские компании, как ожидается, будут использовать для замены H20, уже в следующем месяце. Компания также тестирует 910D, который, как она надеется, превзойдет по мощности H100 от Nvidia — один из ранее запрещенных чипов — для обучения моделей.

"Здесь, в Китае, очень сильное чувство неуверенности, — сказал Сяо. — Из-за непредсказуемости администрации Трампа мы не знаем, что нас ждет впереди. Поэтому вполне естественно, что все компании в Китае пытаются стать более самодостаточными, хотя в настоящий момент они все еще очень сильно зависят от чипов Nvidia".

В совокупности достижения Китая не были ярким свидетельством экспортных ограничений США. Тем не менее многие эксперты утверждают, что эта политика все еще имеет право на жизнь.

Китайские компании ИИ продолжают делать все возможное, чтобы покупать американские чипы, что доказывает их превосходное качество и производительность, сказал Майлз Брандейдж, старший научный сотрудник Института прогресса, ранее работавший руководителем отдела политических исследований в OpenAI. До того, как Трамп нанес удар по чипам H20, китайские компании разместили заказы на 1,3 миллиона из них на общую сумму более 16 миллиардов долларов.

H20 были очень востребованы, поскольку они специально разработаны для вывода — фактического запуска обученной модели, что становится все более важным направлением инноваций в области ИИ, поскольку технология используется все шире. Лишение китайских компаний этих чипов может стать настоящим камнем преткновения.

"С точки зрения сдерживания масштабов краткосрочных запусков обучения ИИ, а также, что, возможно, еще важнее, выводов в Китае, я бы назвал это большой проблемой", — сказал Брандейдж.

А некоторые эксперты утверждают, что для следующего этапа развития искусственного интеллекта решающее значение по-прежнему будет иметь объем усовершенствованных чипов.

"Китай находит много способов придумать инновационные разработки, возможно, обладающие меньшими вычислительными ресурсами, но они все еще не совсем приняли факт, что США по-прежнему лидируют в вычислительных ресурсах, и у нас по-прежнему есть доступ к большинству чипов и вычислительных ресурсов, и этот масштаб по-прежнему действительно имеет значение. Потребности в масштабировании и ИИ продолжают расти, и это все еще дает США преимущество, но это не абсолютное и не постоянное преимущество", — сказала Лиза Тобин, управляющий директор консалтинговой фирмы по геополитическим рискам Garnaut Global, которая ранее занимала должность директора по Китаю в Совете национальной безопасности как при администрациях Байдена, так и Трампа.

Военное превосходство с ИИ

Несмотря на то, что политика США по ограничению Китая, вероятно, имеет срок годности, сторонники утверждают, что ее стоит проводить как можно дольше по одной причине, которая важнее всего: военные последствия. Администрации Трампа и Байдена указали на потенциал ИИ, способный предоставить Китаю новые военные преимущества, и это стало основным фактором политики США.

До сих пор ведутся споры о том, насколько существенно ИИ может усилить военные возможности Китая. Непрозрачность Народно-освободительной армии затрудняет для исследователей оценку прогресса и планов Китая. Эксперты описывают широкий спектр проблем, начиная от более обыденных, таких как применение моделей ИИ для повышения эффективности цепочки поставок боеприпасов и других ресурсов поля боя, и заканчивая более кошмарными, такими как использование ИИ для управления огромными стаями беспилотников при вторжении на Тайвань.

В связи с политикой Китая по слиянию военных и гражданских интересов, которая предусматривает использование передовых коммерческих технологий для укрепления армии, сторонники контроля со стороны США говорят, что Соединенным Штатам необходимо и дальше контролировать поток передовых чипов в Китай в целом.

"Замедление модернизации вооруженных сил Китая настолько важно, что нам следует пойти на определенный риск и понести определенные расходы, особенно в тех областях, где Китай может использовать наши возможности… в частности, эти высокопроизводительные чипы", — сказал Джейкоб Стоукс, заместитель директора Программы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе в Центре новой американской безопасности.

Однако другой лагерь утверждает, что цена слишком высока, особенно если учесть, что эта политика, скорее всего, даст Соединенным Штатам лишь ограниченное количество времени.

Китайская армия уже тестирует умных роботов-собак с автоматами Фото: Твиттер

Страдают корпорации США

Наиболее заметным недостатком является удар по чистой прибыли корпораций. Nvidia, рыночная капитализация которой не намного отстает от ВВП Великобритании, определенно не самая подходящая жертва. Некоторые специалисты по ИИ утверждают, что растущий спрос на чипы компании в западных странах позволит легко компенсировать потерю доходов от китайского рынка.

Но другие предупреждают, что ограничения Вашингтона в конечном итоге дорого обойдутся американским компаниям, которые будут все больше отстраняться от китайского рынка по мере того, как его экосистема становится все более независимой. Если американские компании действительно почувствуют общий удар по своим доходам, это может сократить их бюджеты на исследования и разработки и со временем привести к тому, что они потеряют позиции по отношению к китайским конкурентам .

"Ограничения на H20 являются особенно вопиющим примером политики "малая выгода, высокие издержки", которую США проводят в отношении американских производителей оборудования и Китая", — заявил Пол Триоло, партнер консалтинговой фирмы DGA-Albright Stonebridge Group, возглавляющий технологическое направление фирмы.

Наибольшее беспокойство у Триоло и других, кто ставит под сомнение логику экспортных ограничений, вызывает то, что разговоры о безопасности ИИ были вытеснены огромными усилиями США и Китая победить в гонке. Во время администрации Байдена предпринимались попытки одновременно обуздать Китай и сотрудничать в области стандартов безопасности, с некоторым успехом. В последние месяцы правления администрации обе стороны согласились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием.

По мнению этих критиков, сосредоточенность США на ограничениях подрывает дальнейшие переговоры по безопасности.

"Международное обсуждение этого вопроса очень, очень ограничено, и поскольку у Китая и США нет доверия, в настоящее время обе страны не могут говорить об этом, — сказал Сяо. — Теперь мы рассчитываем на то, что каждая страна будет самодисциплинированной, но это на самом деле не продвижение".

Даже для тех, кто поддерживает сохранение ограничений, отсутствие у Вашингтона плана будущего паритета с Китаем в области ИИ вызывает беспокойство.

"Я думаю, всем ясно, что хорошо бы ограничить поставки" чипов в ближайшей перспективе, сказал Брандейдж. Но, добавил он, Соединенным Штатам также нужно заранее планировать сценарий, в котором нам в конечном итоге придется работать вместе над общими стандартами безопасности и защиты и готовиться к военным и другим последствиям того, что Китай сделает эти достижения в области ИИ. "Я думаю, что хорошо бы отложить их. Но отсрочка не является долгосрочным решением", — добавил он.

Что делать Трампу?

На данный момент команда Трампа дала понять, что эти обсуждения не являются приоритетными.

"Будущее ИИ не будет достигнуто за счет заламывания рук в сфере безопасности", — заявил вице-президент США Дж. Д. Вэнс в своей речи на Саммите действий в области ИИ в Париже в феврале.

Следующим серьезным испытанием для амбиций Соединенных Штатов опередить Китай станет то, в какой степени им удастся привлечь на свою сторону остальной мир, особенно традиционных союзников и партнеров США.

Неизбежным вызовом для Трампа на этом фронте является завершение еще одного пережитка Байдена. Администрация Байдена выдвинула свою "Структуру распространения искусственного интеллекта" за дверь за неделю до возвращения Трампа в Белый дом.

Программа, более известная как правило распространения ИИ, делит страны на три уровня доступа к передовым технологиям ИИ США. Верхний уровень включает 18 близких союзников США, которые пользуются практически неограниченным доступом, включая Канаду, Германию и Тайвань, в то время как нижний уровень включает около двух десятков противников, на которых наложено эмбарго на поставки оружия, включая Китай, Россию, Северную Корею и Иран, где экспорт чипов полностью запрещен.

Большинство остальных (более 150) стран относятся ко второму уровню, на который будут распространяться строгие требования к лицензированию передовых микросхем и параметров программного обеспечения, имеющих решающее значение для разработки моделей ИИ и центров обработки данных.

Категории стран по доступу к ИИ чипам США согласно программе Джо Байдена Фото: foreignpolicy.com

Администрация Байдена включила 120-дневный период общественного обсуждения, который передал реализацию правила в руки администрации Трампа, установив 15 мая в качестве крайнего срока для стран и компаний — многие из которых, включая Nvidia, Microsoft, Объединенные Арабские Эмираты и Чешскую Республику, лоббировали против него — для его соблюдения. Окончательная форма, которую это правило примет при Трампе, будет рассматриваться как показатель будущей стратегии США в области ИИ.

Администрация Трампа до сих пор не предоставила достаточно информации о своих планах, и наиболее близкая и последняя информация появилась во время слушаний по утверждению Джеффри Кесслера, нового заместителя министра торговли по промышленности и безопасности, который будет курировать реализацию экспортного контроля. Кесслер описал правило распространения ИИ как "очень сложное и бюрократическое", добавив, что это "один из вопросов, который я хотел бы пересмотреть" после утверждения.

"Определение проблемы было в целом правильным, но я не уверен, что это правильное решение", — сказал он.

По словам Тонера из Джорджтаунского университета, инстинктивное стремление Трампа максимально упростить политику (как сообщается, администрация рассматривает возможность полной отмены уровней стран) может противоречить более широкой стратегии президента по сдерживанию Китая.

"Это или будет просто, или вы сможете сдержать Китай, или вы поможете промышленности США, — сказала она. — Нужно выбрать два из этих трех".

Ранее писали, что ИИ DeepSeek помогает Китаю делать истребители нового поколения J-35 и J-50. Ученые поручают ему решать сложные задачи по проекторированию, анализу данных и системной интеграции.

Об авторах

Риши Айенгар — репортер Foreign Policy, освещающий темы политики и технологий. Ранее шесть лет работал в CNN Business в качестве редактора по Индии в Нью-Дели и технологического обозревателя в Сан-Франциско, а также два года работал репортером в журнале Time в Гонконге.

Лили Пайк — репортер Foreign Policy, освещающая отношения США и Китая. До прихода в FP она писала о Китае и изменении климата в Grid, Vox, Inside Climate News и China Dialogue.