Догнать и перегнать Запад: ИИ помогает Китаю делать истребители нового поколения (видео)

Китай взял на вооружение новый инструмент искусственного интеллекта DeepSeek. ИИ помогает разрабатывать новейшие боевые самолеты – истребители-невидимки шестого поколения J-35 и J-50.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Издание ссылается на слова главного конструктора Шэньянского института авиастроения Ван Юнцина. Тот, в частности, заявил, что его инженерные группы начали систематически внедрять DeepSeek в цикл разработки боевых самолетов нового поколения. Отметим, что и сама модель DeepSeek была разработана в Китае.

По словам Ван Юнцина, его команда решила попробовать использовать ИИ не только для автоматизации, но и в качестве концептуального помощника в решении сложных задач проектирования и системной интеграции. Похоже, DeepSeek действительно помочь ускорить анализ и предоставить новые решения технических проблем.

Искусственный интеллект — это не просто периферийный инструмент, он внедряется в основные рабочие процессы, подчеркнул Ван Юнцин.

В качестве одного из примеров он привел автоматизацию трудоемких процедур проверки и обзора, что позволяет старшим инженерам перенаправлять интеллектуальные ресурсы на решение высокоприоритетных задач и архитектуру систем.

Китайские самолеты-невидимки

Ван Юнцин также подтвердил продолжающуюся разработку многоцелевых вариантов новых истребителей с возможностью применения их в воздушно-морских целях. Он утверждает, что есть «устойчивый прогресс в соответствии с разработанными планами».

Китайские боевые самолеты шестого поколения в оборонных кругах обозначаются как J-36 и J-50. Предполагают, что они могут сыграть ключевую роль в операциях китайских Военно-воздушных и Военно-морских сил. Этими разработками Китай стремится доказать, что технологический разрыв с западными истребителями-невидимками все больше сокращается.

В сети уже выкладывались снимки и кадры (правда, непроверенные и официально не подтверждённые) с прототипами новых самолетов.

Разработанная лабораторией из Ханчжоу, система DeepSeek привлекла международное внимание в начале этого года. По оценкам экспертов, она оказалась вполне конкурентоспособной и по некоторым показателям даже превзошла американские аналоги.

Также Фокус писал, что у DeepSeek уже появился конкурент – AI-агент Manus (тоже китайский). Разработчики утверждают, что новая программа полностью автономна и может выполнять задачи без человеческого контроля, а ее результаты в тесте для агентов ИИ GAIA превосходят OpenAI.

Ранее стало известно, что китайский ИИ DeepSeek мог бы захватить мир. В частности, для этого он разработал план из пяти пунктов.