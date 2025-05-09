Наздогнати і перегнати Захід: ШІ допомагає Китаю робити винищувачі нового покоління (відео)

Китай взяв на озброєння новий інструмент штучного інтелекту DeepSeek. ШІ допомагає розробляти новітні бойові літаки — винищувачі-невидимки шостого покоління J-35 і J-50.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Видання посилається на слова головного конструктора Шеньянського інституту авіабудування Ван Юнціна. Той, зокрема, заявив, що його інженерні групи почали систематично впроваджувати DeepSeek у цикл розробки бойових літаків нового покоління. Зазначимо, що і сама модель DeepSeek була розроблена в Китаї.

За словами Ван Юнціна, його команда вирішила спробувати використати ШІ не тільки для автоматизації, а й як концептуального помічника у розв'язанні складних завдань проєктування та системної інтеграції. Схоже, DeepSeek дійсно може допомогти прискорити аналіз і надати нові рішення технічних проблем.

Штучний інтелект — це не просто периферійний інструмент, він впроваджується в основні робочі процеси, наголосив Ван Юнцин.

Як один із прикладів він навів автоматизацію трудомістких процедур перевірки та огляду, що дає змогу старшим інженерам переспрямовувати інтелектуальні ресурси на вирішення високопріоритетних завдань і архітектуру систем.

Китайські літаки-невидимки

Ван Юнцин також підтвердив триваючу розробку багатоцільових варіантів нових винищувачів з можливістю застосування їх у повітряно-морських цілях. Він стверджує, що є "стійкий прогрес відповідно до розроблених планів".

Китайські бойові літаки шостого покоління в оборонних колах позначаються як J-36 і J-50. Припускають, що вони можуть зіграти ключову роль в операціях китайських Військово-повітряних і Військово-морських сил. Цими розробками Китай прагне довести, що технологічний розрив із західними винищувачами-невидимками все більше скорочується.

У мережі вже викладали знімки і кадри (щоправда, неперевірені й офіційно не підтверджені) з прототипами нових літаків.

Розроблена лабораторією з Ханчжоу, система DeepSeek привернула міжнародну увагу на початку цього року. За оцінками експертів, вона виявилася цілком конкурентоспроможною і за деякими показниками навіть перевершила американські аналоги.

Також Фокус писав, що у DeepSeek вже з'явився конкурент — ШI-агент Manus (теж китайський). Розробники стверджують, що нова програма повністю автономна і може виконувати завдання без людського контролю, а її результати в тесті для агентів ШІ GAIA перевершують OpenAI.

Раніше стало відомо, що китайський ШІ DeepSeek міг би захопити світ. Зокрема, для цього він розробив план із п'яти пунктів.