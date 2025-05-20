Сделка века: NVIDIA будет собирать новый суперкомпьютер на Тайване

Американская компания NVIDIA планирует создать на Тайване новый суперкомпьютер с искусственным интеллектом. Над проектом она будет работать совместно с тайваньской Foxconn и правительством Тайваня.

Related video

Об этом пишет The Wall Street Journal.

О своих амбициозных планах NVIDIA объявила на этой неделе. Предполагается, что такой совместный проект будет иметь и символическое, и практическое значение. Во-первых, он поможет продемонстрировать поддержку тайваньской стороне – в противовес недоброжелательной политике Китая, во-вторых – исследователи компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) намерены использовать систему для продвижения своих исследований и разработок.

«Мы рады сотрудничать с Foxconn и Тайванем, чтобы помочь построить тайваньскую инфраструктуру искусственного интеллекта, а также поддержать TSMC и другие ведущие компании в продвижении инноваций в эпоху ИИ и робототехники», — сказал основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (между прочим, он и сам тайваньского происхождения).

Кроме того, NVIDIA собирается расширять партнерство с тайваньскими производителями, в том числе Acer, Asus и Gigabyte, для создания систем NVIDIA DGX Spark и DGX Station, которые являются новыми высокопроизводительными настольными суперкомпьютерами.

Стоит отметить, что Foxconn (торговое наименование фирмы Hon Hai Precision Industry Co., Ltd) уже много лет удерживает статус крупнейшей компании Тайваня.

Также Фокус писал, что на чипах NVIDIA заработал крупнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Его создала японская компания AIST, а графические процессоры для суперкомпьютера ABCI-Q поставляет американская NVIDIA.

При этом в NVIDIA опасаются, что из-за Китая США могут потерять лидерство в сфере ИИ-чипов. В частности, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг предупредил, что сложные правила Соединенных Штатов относительно экспорта оборудования для ИИ могут иметь очень неприятные последствия, и мировые стандарты начнут определять китайцы и их компания Huawei.