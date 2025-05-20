Угода століття: NVIDIA збиратиме новий суперкомп'ютер на Тайвані

Американська компанія NVIDIA планує створити на Тайвані новий суперкомп'ютер зі штучним інтелектом. Над проектом вона працюватиме спільно з тайванською Foxconn і урядом Тайваню.

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Про це пише The Wall Street Journal.

Про свої амбітні плани NVIDIA оголосила цього тижня. Передбачається, що такий спільний проєкт матиме і символічне, і практичне значення. По-перше, він допоможе продемонструвати підтримку тайванській стороні — на противагу недоброзичливій політиці Китаю, по-друге — дослідники компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) мають намір використовувати систему для просування своїх досліджень і розробок.

"Ми раді співпрацювати з Foxconn і Тайванем, щоб допомогти побудувати тайванську інфраструктуру штучного інтелекту, а також підтримати TSMC та інші провідні компанії в просуванні інновацій в епоху ШІ та робототехніки", — сказав засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг (між іншим, він і сам тайванського походження).

Крім того, NVIDIA збирається розширювати партнерство з тайванськими виробниками, зокрема Acer, Asus і Gigabyte, для створення систем NVIDIA DGX Spark і DGX Station, які є новими високопродуктивними настільними суперкомп'ютерами.

Варто зазначити, що Foxconn (торгове найменування фірми Hon Hai Precision Industry Co., Ltd) вже багато років утримує статус найбільшої компанії Тайваню.

Також Фокус писав, що на чіпах NVIDIA запрацював найбільший у світі квантовий суперкомп'ютер. Його створила японська компанія AIST, а графічні процесори для суперкомп'ютера ABCI-Q поставляє американська NVIDIA.

Водночас у NVIDIA побоюються, що через Китай США можуть втратити лідерство у сфері ШІ-чіпів. Зокрема, генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг попередив, що складні правила Сполучених Штатів щодо експорту обладнання для ШІ можуть мати дуже неприємні наслідки, і світові стандарти почнуть визначати китайці та їхня компанія Huawei.