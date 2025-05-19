Розв'язує найскладніші завдання: найбільший у світі квантовий суперкомп'ютер запрацював на чипах NVIDIA

Японська компанія AIST створила суперкомп'ютер ABCI-Q, графічні процесори для якого постачає американська компанія NVIDIA.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

У японському суперкомп'ютері використовується понад 2 тис. графічних процесорів NVIDIA H100, з'єднаних мережею NVIDIA Quantum-2 InfiniBand.

Як зазначає видання, NVIDIA запустила велику нову ініціативу у світі суперкомп'ютерів — Глобальний центр досліджень і розробок для бізнесу за технологією квантового штучного інтелекту (G-QuAT). Суперкомп'ютер в ABCI- наразі є найбільшим у світі суперкомп'ютером, повністю присвяченим дослідженням квантових обчислень.

Цю передову машину розроблено для розв'язання найскладніших завдань у світі в різних сферах — від охорони здоров'я до енергетики та фінансів. Об'єднуючи квантові процесори з суперкомп'ютерами на базі штучного інтелекту, ABCI-Q прагне значно пришвидшити прогрес у галузях, які потребують величезної обчислювальної потужності.

Система ABCI-Q була надана Японським національним інститутом передової промислової науки і технологій (AIST). Вона працює на 2020 графічних процесорах NVIDIA H100, всі вони підключені через високошвидкісну мережеву платформу NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. Це дає дослідникам можливість швидко і плавно обробляти величезні обсяги даних.

Як працює суперкомп'ютер

В основі лежить CUDA-Q™, гібридна обчислювальна платформа NVIDIA з відкритим вихідним кодом. CUDA-Q є ключем до управління складним набором апаратного і програмного забезпечення, необхідного для ефективного запуску великомасштабних квантових застосунків.

"Завдяки безшовному з'єднанню квантового обладнання з суперкомп'ютерами на базі штучного інтелекту ми прискоримо реалізацію потенціалу квантових обчислень для всіх", — заявив старший директор з автоматизованого проєктування, квантових технологій і CUDA-X™ у NVIDIA Тім Коста.

Квантові системи та різноманітність

ABCI-Q не покладається тільки на один тип квантового процесора. Він об'єднує кілька передових технологій від різних компаній. До них належать надпровідний кубітний процесор від Fujitsu, нейтральний атомний процесор від QuEra і фотонний квантовий процесор від OptQC. Разом вони підтримують гібридну квантово-GPU-обчислювальну систему, здатну обробляти безліч різних типів квантових робочих навантажень.

Цей мультимодальний підхід важливий, оскільки він дозволяє вченим порівнювати і тестувати різні методи квантових обчислень на одній уніфікованій платформі. Він створює систему "сходинки" для дослідження того, чого квантові обчислення можуть реально досягти в найближчому майбутньому.

Варто додати, що NVIDIA не обмежується Японією — вона також співпрацює з іншими великими дослідницькими центрами по всьому світу. Наприклад, на Тайвані Національний центр високопродуктивних обчислень (NCHC) анонсував новий суперкомп'ютер для підтримки квантових досліджень.

Раніше Фокус повідомляв, що квантовий комп'ютер впорався з неоднозначним завданням. Завдяки зусиллям американських дослідників, було продемонстровано перевагу квантового масштабування для наближеного розв'язання задач оптимізації з використанням квантового відпалу.