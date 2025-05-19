Решает самые сложные задачи: крупнейший в мире квантовый суперкомпьютер заработал на чипах NVIDIA

Японская компания AIST создала суперкомпьютер ABCI-Q, графические процессоры для которого поставляет американская компания NVIDIA.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

В японском суперкомпьютере используется более 2 тыс. графических процессоров NVIDIA H100, соединенных сетью NVIDIA Quantum-2 InfiniBand.

Как отмечает издание, NVIDIA запустила крупную новую инициативу в мире суперкомпьютеров – Глобальный центр исследований и разработок для бизнеса по технологии квантового искусственного интеллекта (G-QuAT). Суперкомпьютер в ABCI- в настоящее время является крупнейшим в мире суперкомпьютером, полностью посвященным исследованиям квантовых вычислений.

Эта передовая машина разработана для решения самых сложных задач в мире в разных сферах — от здравоохранения до энергетики и финансов. Объединяя квантовые процессоры с суперкомпьютерами на базе искусственного интеллекта, ABCI-Q стремится значительно ускорить прогресс в областях, требующих огромной вычислительной мощности.

Система ABCI-Q была предоставлена ​​Японским национальным институтом передовой промышленной науки и технологий (AIST). Она работает на 2020 графических процессорах NVIDIA H100, все они подключены через высокоскоростную сетевую платформу NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. Это дает исследователям возможность быстро и плавно обрабатывать огромные объемы данных.

Как работает суперкомпьютер

В основе лежит CUDA-Q™, гибридная вычислительная платформа NVIDIA с открытым исходным кодом. CUDA-Q является ключом к управлению сложным набором аппаратного и программного обеспечения, необходимого для эффективного запуска крупномасштабных квантовых приложений.

«Благодаря бесшовному соединению квантового оборудования с суперкомпьютерами на базе искусственного интеллекта мы ускорим реализацию потенциала квантовых вычислений для всех», — заявил старший директор по автоматизированному проектированию, квантовым технологиям и CUDA-X™ в NVIDIA Тим Коста.

Квантовые системы и разнообразие

ABCI-Q не полагается только на один тип квантового процессора. Он объединяет несколько передовых технологий от разных компаний. К ним относятся сверхпроводящий кубитный процессор от Fujitsu, нейтральный атомный процессор от QuEra и фотонный квантовый процессор от OptQC. Вместе они поддерживают гибридную квантово-GPU-вычислительную систему, способную обрабатывать множество различных типов квантовых рабочих нагрузок.

Этот мультимодальный подход важен, поскольку он позволяет ученым сравнивать и тестировать различные методы квантовых вычислений на одной унифицированной платформе. Он создает систему «ступени» для исследования того, чего квантовые вычисления могут реально достичь в ближайшем будущем.

Стоит добавить, что NVIDIA не ограничивается Японией – она также сотрудничает с другими крупными исследовательскими центрами по всему миру. Например, на Тайване Национальный центр высокопроизводительных вычислений (NCHC) анонсировал новый суперкомпьютер для поддержки квантовых исследований.

Ранее Фокус сообщал, что квантовый компьютер справился с неоднозначной задачей. Благодаря усилиям американских исследователей, было продемонстрировано преимущество квантового масштабирования для приближенного решения задач оптимизации с использованием квантового отжига.