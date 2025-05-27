Nvidia забезпечить Китай дешевими чіпами для ШІ всупереч санкціям США, — Reuters

Американська компанія Nvidia спеціально для Китаю розробляє новий процесор штучного інтелекту, щоб обійти експортний контроль США. Його планують випустити в продаж уже в червні.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на обізнані джерела.

За їхніми даними, графічний процесор або блок обробки графіки стане частиною новітнього покоління процесорів штучного інтелекту на базі архітектури Blackwell від Nvidia та, як очікується, коштуватиме від 6500 до 8000 доларів США, що значно нижче за ціну чіпсета H20 (10 000-12 000 доларів), який потрапив під нові санкції у квітні 2025 року.

Низька ціна пов'язана зі слабшими технічними характеристиками і простішими вимогами до виробництва. Два джерела кажуть, що чіп буде заснований на графічному процесорі серверного класу RTX Pro 6000D від Nvidia і буде використовувати звичайну пам'ять GDDR7 замість більш сучасної пам'яті з високою пропускною спроможністю (HBM). Для його виготовлення Nvidia не знадобиться передова технологія корпусування "чип-на-пластині-на-підкладці" (CoWoS), якою володіє тайванський виробник Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Представник Nvidia заявив, що компанія все ще оцінює свої можливості, обмежені новими правилами експортного контролю:

"Поки ми не зупинимося на новому дизайні продукту і не отримаємо схвалення від уряду США, ми фактично виключені з китайського ринку центрів обробки даних вартістю 50 мільярдів доларів".

Китай залишається величезним ринком для Nvidia, на частку якого припало 13% продажів у минулому фінансовому році. Це вже втретє, коли Nvidia довелося адаптувати GPU для другої за величиною економіки світу після обмежень з боку влади США, яка прагне перешкодити китайському технологічному розвитку. Новий графічний процесор Nvidia, незважаючи на набагато слабшу обчислювальну потужність порівняно з H20, як очікується, збереже конкурентоспроможність компанії, незважаючи на втрату значної частки ринку досі через експортні обмеження.

"Очікується, що вітчизняні китайські технології, такі як Huawei, зрівняються за продуктивністю із застарілими версіями протягом одного-двох років, — припустив Норі Чіу, експерт з напівпровідників та інвестиційний директор сінгапурської компанії White Oak Capital Partners. — Перевага Nvidia, що залишилася, полягає, перш за все, в її здатності інтегрувати кластери штучного інтелекту зі своєю платформою CUDA.

Основним конкурентом Nvidia в Китаї є Huawei, яка виробляє ШІ-процесор Ascend 910B. Восени 2024 року компанія опинилася в центрі скандалу, оскільки в одному з Ascend 910B знайшли чип виробництва TSMC, поставки яких заборонені санкціями США.

Раніше писали, що санкції США вдарили по Nvidia, позбавивши її можливості продавати продукцію в Китаї. Американська компанія прогнозує втрати в розмірі 5,5 мільярда доларів.