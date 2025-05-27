Nvidia обеспечит Китай дешевыми чипами для ИИ вопреки санкциям США, — Reuters

Американская компания Nvidia специально для Китая разрабатывает новый процессор искусственного интеллекта, чтобы обойти экспортный контроль США. Его планируют выпустить в продажу уже в июне.

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Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.

По их данным, графический процессор или блок обработки графики станет частью новейшего поколения процессоров искусственного интеллекта на базе архитектуры Blackwell от Nvidia и, как ожидается, будет стоить от 6500 до 8000 долларов США, что значительно ниже цены чипсета H20 (10 000–12 000 долларов) который попал под новые санкции в апреле 2025 года.

Низкая цена связана с более слабыми техническими характеристиками и более простыми требованиями к производству. Два источника говорят, что чип будет основан на графическом процессоре серверного класса RTX Pro 6000D от Nvidia и будет использовать обычную память GDDR7 вместо более современной памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Для его изготовления Nvidia не потребуется передовая технология корпусирования "чип-на-пластине-на-подложке" (CoWoS), которой обладает тайваньский производитель Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Представитель Nvidia заявил, что компания все еще оценивает свои возможности, ограниченные новыми правилами экспортного контроля:

"Пока мы не остановимся на новом дизайне продукта и не получим одобрения от правительства США, мы фактически исключены из китайского рынка центров обработки данных стоимостью 50 миллиардов долларов".

Китай остается огромным рынком для Nvidia, на долю которого пришлось 13% продаж в прошлом финансовом году. Это уже третий раз, когда Nvidia пришлось адаптировать GPU для второй по величине экономики мира после ограничений со стороны властей США, которые стремятся помешать китайскому технологическому развитию. Новый графический процессор Nvidia, несмотря на гораздо более слабую вычислительную мощность по сравнению с H20, как ожидается, сохранит конкурентоспособность компании, несмотря на потерю значительной доли рынка до сих пор из-за экспортных ограничений.

"Ожидается, что отечественные китайские технологии, такие как Huawei, сравняются по производительности с устаревшими версиями в течение одного-двух лет, — предположил Нори Чиу, эксперт по полупроводникам и инвестиционный директор сингапурской компании White Oak Capital Partners. — Оставшееся преимущество Nvidia заключается, прежде всего, в ее способности интегрировать кластеры искусственного интеллекта со своей платформой CUDA.

Основным конкурентом Nvidia в Китае является Huawei, которая производит ИИ-процессор Ascend 910B. Осенью 2024 года компания оказалась в центре скандала, поскольку в одном из Ascend 910B нашли чип производства TSMC, поставки которых запрещены санкциями США.

Ранее писали, что санкции США ударили по Nvidia, лишив ее возможности продавать продукцию в Китае. Американская компания прогнозирует потери в размере 5,5 миллиарда долларов.