Война технологий обостряется: Nvidia прекратила поставки ИИ-чипов в Китай, — The Information

Компания Nvidia из США попросила компанию Amkor Technology и Samsung Electronics прекратить на этой неделе производство чипов для искусственного интеллекта H20, разработанного специально для китайского рынка.

Related video

Amkor занимается упаковкой чипов, а Samsung Electronics поставляет модули памяти с высокой пропускной способностью. Об этом сообщило издание The Information, ссылаясь на осведомленных источников.

Это произошло после того, как на прошлой неделе китайские власти вызвали на встречу представителей местных компаний, в том числе крупные интернет-компании Tencent и ByteDance, в связи с их закупками чипов H20. Чиновники выразили обеспокоенность информационными рисками.

Позже представитель Nvidia заявил в комментарии Reuters, что компания постоянно меняет цепочку поставок с учетом ситуации на рынке. По его словам, правительства США и Китая не признают H20 продуктом военного назначения, кроме того, он не предназначен для государственной инфраструктуры.

"Китай не будет полагаться на американские чипы для государственных операций, так же как правительство США не будет полагаться на чипы из Китая", — заявили в Nvidia.

В апреле правительство США практически заблокировали продажу в Китай ИИ-чипов Nvidia H20, введя новые правила на экспортную лицензию. Для компании это стало существенным ударом. Как заявил в мае гендиректор Дженсен Хуанг, из-за сокращения продаж в Китае Nvidia может потерять 5,5 млрд долларов, поскольку это очень большой рынок. Сразу после этого стоимость акций компании упала более чем на 6%. В июле Дженсен Хуанг сообщил, что Nvidia получила лицензию и возобновляет поставки в Китай.

Ранее писали, что Nvidia разрабатывает урезанную версию H20, чтобы обойти экспортный контроль США. Как предполагалось, она будет построена с использованием архитектуры Blackwell и стоить 10-12 тысяч долларов. Низкая цена связана с более слабыми техническими характеристиками и более простыми требованиями к производству.

Тем временем в Китае Huawei Technologies разработала свой чип ИИ Ascend 910C. Предполагается, что он сможет заменить H20 от Nvidia.