Samsung готовит сверхбыструю зарядку для смартфонов и не только: какие устройства получат

Samsung разрабатывает новое устройство для более быстрой беспроводной зарядки, которое в 2026 году могут получить смартфоны серии Galaxy S26.

Сейчас самое лучшее беспроводное зарядное устройство Samsung Qi2 обладает мощностью 15 Вт, но новое с номером модели EP-P2900 будет поддерживать 25 Вт. Об этом пишет немецкий портал WinFuture, ссылаясь на нескольких розничных продавцов.

По слухам, речь идет о новом беспроводном зарядном устройстве Samsung Magnetic Wireless Charger. В документах упоминаются магниты, вероятно, зарядную станцию можно будет прикрепить к задней панели смартфона перед началом зарядки.

До недавнего времени Samsung предлагала только компактное квадратное беспроводное зарядное устройство для своих смартфонов под номером EP-P2400. Из-за встроенного магнита и круглых зарядных катушек, используемых стандартом Qi2, новая модель, вероятно, будет круглой.

Пока неизвестно, как будет выглядеть новое устройство, однако есть информация, что оно будет темно-серого цвета. Как говорят некоторые продавцы, мощная станция позволит заряжать смартфоны серий Galaxy S и Galaxy Z, а также беспроводные наушники Galaxy Buds.

Остается загадкой, все ли модели Galaxy S26 будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 25 Вт. Вероятно, что максимальную мощность смогут использовать только флагманы Galaxy S26 Ultra, тогда как базовая и Plus останутся на уровне 15 Вт.

Такая же тенденция возможна и для проводной зарядки. Согласно недавним утечкам данных, только Galaxy S26 Ultra достанется быстрая зарядка мощностью до 60 Вт, тогда как Galaxy S26 Plus — до 45 Вт, а "меньший" Galaxy S26 по-прежнему будет ограничен максимумом в 25 Вт. Сообщается, что Samsung в настоящее время работает, среди прочего, над новой технологией Super Fast Charging 3.0.

Недавно инсайдер сравнил линейки Samsung Galaxy S26 и Galaxy S25, используя информацию о характеристиках из утечек. Судя по всему, не стоит ждать значительных изменений.