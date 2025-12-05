Samsung готує надшвидку зарядку для смартфонів і не тільки: які пристрої отримають

Samsung розробляє новий пристрій для більш швидкої бездротової зарядки, який у 2026 році можуть отримати смартфони серії Galaxy S26.

Наразі найкращий бездротовий зарядний пристрій Samsung Qi2 володіє потужністю 15 Вт, але новий з номером моделі EP-P2900 буде підтримувати 25 Вт. Про це пише німецький портал WinFuture, посилаючись на кількох роздрібних продавців.

За чутками, йдеться про новий бездротовий зарядний пристрій Samsung Magnetic Wireless Charger. У документах згадуються магніти, ймовірно, зарядну станцію можна буде прикріпити до задньої панелі смартфона перед початком зарядки.

До недавнього часу Samsung пропонувала тільки компактний квадратний бездротовий зарядний пристрій для своїх смартфонів під номером EP-P2400. Через вбудований магніт і круглі зарядні котушки, що використовуються стандартом Qi2, нова модель, ймовірно, буде круглою.

Наразі невідомо, який вигляд матиме новий пристрій, однак є інформація, що він буде темно-сірого кольору. Як кажуть деякі продавці, потужна станція дасть змогу заряджати смартфони серій Galaxy S і Galaxy Z, а також бездротові навушники Galaxy Buds.

Залишається загадкою, чи всі моделі Galaxy S26 підтримуватимуть бездротову зарядку потужністю 25 Вт. Ймовірно, що максимальну потужність зможуть використовувати тільки флагмани Galaxy S26 Ultra, тоді як базова і Plus залишаться на рівні 15 Вт.

Така ж тенденція можлива і для дротової зарядки. Згідно з недавніми витоками даних, тільки Galaxy S26 Ultra дістанеться швидка зарядка потужністю до 60 Вт, тоді як Galaxy S26 Plus — до 45 Вт, а "менший" Galaxy S26, як і раніше, буде обмежений максимумом у 25 Вт. Повідомляється, що Samsung наразі працює, серед іншого, над новою технологією Super Fast Charging 3.0.

