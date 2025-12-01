Новий флагманський смартфон Samsung Galaxy S26 стане ще потужнішим: порівняння з Galaxy S25

У 2026 році Samsung випустить флагманську лінійку смартфонів Galaxy S26, і витоки інформації вже показують, наскільки вона буде кращою за Galaxy S25.

Судячи з усього, не варто очікувати поліпшення більшості характеристик. Китайський аналітик із ніком Ice Universe порівняв Galaxy S26, Galaxy S26 Plus і Galaxy S26 Ultra з моделями з лінійки Galaxy S25 у пості в соцмережі X.

Galaxy S26 проти Galaxy S25

Характеристики виглядають правдоподібно, хоча деякі деталі залишаються невідомими. Головною зміною має стати перехід на новий, потужніший чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 у США та Exynos 2600 для решти світу. Galaxy S25 оснащений Snapdragon 8 Elite (4 покоління), який має тактову частоту на 7% нижчу, частоту графічного процесора на 9% нижчу, показав результат на 31% гірший у тестах бенчмарка AnTuTu 10.

Відео дня

З чуток, діагональ екрана базової моделі S26 збільшилася з 6,2 до 6,3 дюйма, але AMOLED-матриця і яскравість залишилися колишніми. Новинка може отримати два нових сенсори камери, але кількість пікселів залишиться такою ж, як у S25: 50/12/10/12. Вага при цьому збільшиться всього на 2 грами.

Схоже, Samsung остаточно відмовиться від версії з 128 Гб вбудованої пам'яті, залишивши 256 ГБ і 512 ГБ. Ємність акумулятора збільшилася на 300 мА*год (з 4000 до 4300 мА*год). Оперативна пам'ять збережеться на рівні 12 ГБ.

Galaxy S26 Plus проти Galaxy S25 Plus

Схоже, що Galaxy S26 Plus буде майже ідентичним S25 Plus, включно з розміром екрана, ємністю батареї, модулями пам'яті. Єдиною відмінністю може стати процесор — такий самий, як у базової моделі S26.

Поки немає ніяких відомостей про датчики камери, тому тут покупців може очікувати приємний сюрприз. Цілком імовірно, версія Plus, імовірно, отримає ту саму потрійну камеру, що й Galaxy S26, два нові датчики.

Galaxy S26 Ultra проти Galaxy S25 Ultra

Новий флагман бренду отримає 6,9-дюймову AMOLED-панель M14 замість М13, яка, ймовірно, не буде набагато яскравішою. Європейські користувачі, найімовірніше, отримають лише 12 ГБ оперативної пам'яті порівняно з 16 ГБ в інших регіонах. Snapdragon 8 Elite Gen 5 буде встановлено на всі смартфони, а не тільки для США.

Передбачається, що ємність акумулятора залишиться незмінною, зате швидкість швидкої зарядки збільшать з 45 Вт до 60 Вт. Смартфон може стати приблизно на 0,27 дюйма тоншим.

На камери Galaxy S26 Ultra очікують незначні зміни, однак основна камера та телеоб'єктив із 5-кратним зумом стануть значно яскравішими завдяки значно збільшеній діафрагмі, що має помітно позначитися на якості фотографій та відео.

Раніше з'явилася інформація, що Samsung Galaxy S26 може вийти раніше. Компанія планувала перенести презентацію на березень або ще пізніше, однак, тепер інсайдери повідомляють, що захід відбудеться 25 лютого.