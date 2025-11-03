Galaxy S26 може вийти раніше, ніж усі думали: нові подробиці про майбутній флагман Samsung (фото)

Раніше фанати Samsung були засмучені повідомленням про те, що випуск нового Galaxy S26 відкладається. Але, схоже, все не так погано. А в мережі вже навіть з'явилися зображення майбутнього флагманського смартфона.

Серія Samsung Galaxy S26 все-таки буде представлена в Сан-Франциско 25 лютого, пише phonearena.com з посиланням на південнокорейські джерела. Це пізніше, ніж було представлено Galaxy S25 цьогоріч, але зате раніше, ніж передбачалося, адже тоді йшлося про березень 2026 року або навіть ще більш пізні терміни. Видання нагадує, що Galaxy S25 був представлений 22 січня 2025 року, а його попередник Galaxy S24 — 17 січня 2024 року.

Як зазначають поінформовані джерела, Samsung повертається з презентацією в Сан-Франциско, оскільки це місто є центром штучного інтелекту (Galaxy S25 був представлений в іншому місті, Сан-Хосе). Таке рішення вельми символічне, адже новий Galaxy S26 буде оснащений "ШІ нового покоління".

Galaxy S26 Ultra (попереднє зображення) Фото: Android Headlines

Також очікується, що нова лінійка смартфонів ознаменується поверненням фірмового чіпсета Samsung: всі моделі працюватимуть на Exynos 2600 (за винятком моделей для Північної Америки, Китаю і Японії, які отримають Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5). Новина неоднозначна — з одного боку, Exynos 2600, найімовірніше, не такий швидкий, як Snapdragon 8 Elite Gen 5, але, з іншого боку, він може перевершити навіть чипсет iPhone 17 Pro. Втім, остаточне рішення щодо чипсета ще не ухвалено: у Samsung виникали труднощі під час виробництва Exynos 2600, і поки неясно, як вона їх вирішила.

Хоча шанувальники Samsung можуть бути розчаровані затримкою з виходом нового смартфона, Samsung, тим не менш, чинить правильно, не прискорюючи виробництво, підкреслює видання. Мовляв, краще телефон вийде пізніше, зате буде виконаний на дійсно гідному рівні.

Нагадаємо, що раніше Samsung засмутила фанатів інформацією про те, що новий флагманський смартфон Galaxy S26 доведеться чекати довго. Мова якраз і йшла про перенесення презентації нової лінійки з січня-лютого на весну 2025 року.