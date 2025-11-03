Galaxy S26 может выйти раньше, чем все думали: новые подробности о будущем флагмане Samsung (фото)

Раньше фанаты Samsung были огорчены сообщением о том, что выпуск нового Galaxy S26 откладывается. Но, похоже, все не так плохо. А в сети уже даже появились изображения будущего флагманского смартфона.

Серия Samsung Galaxy S26 все-таки будет представлена ​​в Сан-Франциско 25 февраля, пишет phonearena.com со ссылкой на южнокорейские источники. Это позже, чем был представлен Galaxy S25 в этом году, но зато раньше, чем предполагалось, ведь тогда речь шла о марте 2026 года или даже еще более поздних сроках. Издание напоминает, что Galaxy S25 был представлен 22 января 2025 года, а его предшественник Galaxy S24 – 17 января 2024 года.

Как отмечают информированные источники, Samsung возвращается с презентацией в Сан-Франциско, так как этот город является центром искусственного интеллекта (Galaxy S25 был представлен в другом городе, Сан-Хосе). Такое решение весьма символично, ведь новый Galaxy S26 будет оснащен "ИИ нового поколения".

Відео дня

Galaxy S26 Ultra (предварительное изображение) Фото: Android Headlines

Также ожидается, что новая линейка смартфонов ознаменуется возвращением фирменного чипсета Samsung: все модели будут работать на Exynos 2600 (за исключением моделей для Северной Америки, Китая и Японии, которые получат Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5). Новость неоднозначная – с одной стороны, Exynos 2600, скорее всего, не такой быстрый, как Snapdragon 8 Elite Gen 5, но, с другой стороны, он может превзойти даже чипсет iPhone 17 Pro. Впрочем, окончательное решение насчет чипсета еще не принято: у Samsung возникали трудности при производстве Exynos 2600, и пока неясно, как она их решила.

Хотя поклонники Samsung могут быть разочарованы задержкой с выходом нового смартфона, Samsung, тем не менее, поступает правильно, не ускоряя производство, подчеркивает издание. Мол, лучше телефон выйдет позже, зато будет выполнен на действительно достойном уровне.

Напомним, что ранее Samsung огорчила фанатов информацией о том, что новый флагманский смартфон Galaxy S26 придется ждать долго. Речь как раз и шла о переносе презентации новой линейки с января-февраля на весну 2025 года.