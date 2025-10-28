Выпуск нового смартфона Galaxy S26 опять отложили: что случилось с флагманом Samsung

Все ждали новый флагман Galaxy S26 от Samsung в начале 2026 года. Но потом оказалось, что выхода придется ждать до марта 2026-го, а теперь – возможно, и еще дольше.

Еще недавно тенденция была противоположной, отмечает tomsguide.com. Новые линейки Samsung, наоборот, выходили все раньше: они появлялись в начале февраля, а иногда – даже в январе. Но в этом году такая традиция, похоже, прекращается, и официальная презентация Galaxy S26 перенесена уже на конец весны.

Что будет с самой линейкой – тоже не совсем ясно. После выпуска ультратонкой модели Galaxy S25 Edge предполагалось, что Samsung постепенно откажется от модели Plus в пользу этого нового смартфона, и линейка Galaxy S26 будет состоять из базовой модели Galaxy S26, Galaxy S26 Edge и Galaxy S26 Ultra.

Но по факту все пошло не так. Тонкий Edge не оправдал надежд и не нашел признания у пользователей. Раскупали его плохо, и тут даже не приходится удивляться, отмечает издание: смартфон Galaxy S25 Edge стоил гораздо дороже, чем Galaxy S25 Plus (1099 долларов против 999 долларов соответственно), но практически ничем от него не отличался – кроме разве что тонкого корпуса. Одного лишь дизайна оказалось недостаточно, чтобы заинтересовать даже давних поклонников бренда.

Відео дня

Так что теперь компания Samsung оказалась перед дилеммой: если вернуться к привычному релизу в январе, то придется выпускать в новом году всего два телефона – базовую модель и модель Ultra. Или же придется думать, как добавить в будущую линейку модель Galaxy S26 Plus, – но для этого переносить сроки.

Пока что похоже, что Samsung выбрала второй вариант. Впрочем, какой-либо точной информации о выходе новой линейки на данный момент нет – инсайдеры сообщают разные даты, и у каждого есть свои аргументы.

Ранее Samsung огорчила фанатов информацией о том, что новый флагманский смартфон Galaxy S26 придется ждать долго. Речь как раз и шла о переносе презентации новой линейки с начала года на начало весны.